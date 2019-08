YI Dome X: la recensione di una camera di videosorveglianza intelligente ruotabile a 360°

Continua il nostro viaggio nel mondo della videosorveglianza e dopo la prova della Home Camera 3 torniamo ad occuparci di YI con la recensione della nuova YI Dome X; una completa camera per la videosorveglianza con risoluzione Full HD, ruotabile da smartphone a 360°.

Un prodotto di elevata qualità e dalle numerose ed utili funzioni come motion tracking, riconoscimento intelligente di persone e animali, funzione baby monitor e molto altro ancora.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della YI Dome X.

YI Dome X: design e caratteristiche tecniche

YI Dome X è una videocamera dal look moderno e curato, con una buona qualità costruttiva. Camera che consente un monitoraggio completo dell’ambiente grazie al motorino elettrico interno che permette una rotazione della camera di 340 gradi in orizzontale e di 95 gradi in verticale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa camera ospita un modulo WiFi a 2.4GHz ed è in grado di registrare video a 1080p, Full HD a 20 fps, con un angolo di visione di 110°. Video che possono essere memorizzati sulla piattaforma cloud dell’azienda, accessibile tramite la sottoscrizione di un abbonamento, o su una MicroSD fino a 128 GB.

Non dimentichiamo la porta MicroUSB per il collegamento dell'alimentatore (di tipo USB 5V-1A, incluso nella confezione), il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale e la visione notturna grazie agli 8 emettitori IR integrati.

YI Dome X: installazione, app dedicata e funzionalità smart

Installare e configurare la YI Dome X richiede solo pochi minuti grazie alla semplice procedura guidata realizzata dal produttore cinese. Camera installabile anche a soffitto e controllabile tramite l’app dedicata YI Home, disponibile per device mobili, Pc e Mac.

Applicazione, in italiano, che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate da YI, semplice e dall’utilizzo immediato. Software che ospita tutte le classiche funzionalità dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati (con la possibilità di rivedere le registrazioni a velocità aumentata), all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone oppure scattare una foto.

Tramite questa app è anche possibile controllare la rotazione della videocamera utilizzando un pratico joystick virtuale. Rotazione attivabile anche automaticamente, ad orari prefissati e seguendo inquadrature predefinite dall’utente.

Questa camera vanta anche un’avanzata modalità di motion tracking che consente alla Dome X di seguire automaticamente i movimenti dei soggetti presenti all’interno della nostra abitazione.

Tra le funzioni smart citiamo, inoltre, l’avanzato software in grado di distinguere le persone dagli animali domestici e il sistema di riconoscimento dei rumori anomali in grado di rilevare anche il pianto di un bambino o la rottura di un vetro di una finestra. Tecnologie associate ad un completo sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall’utente.

Ricordiamo anche la funzione Time lapse che consente di comprimere ore di registrazione in brevissimi videoclip di soli 5-30 secondi. E’, inoltre, possibile spegnere ed accendere la camera direttamente dalla App YI Home, anche ad orari prefissati.

YI Dome X: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della YI Dome X occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni con un giudizio in generale decisamente positivo. Elevata la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono.

Giudizio positivo anche sull’app, sulla funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo una decina di secondi. Abbastanza precisa inoltre l’identificazione delle persone e dei rumori anomali. Analoga valutazione sulla funzione di motion tracking che riesce ad agganciare quasi sempre i soggetti in movimento.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

YI Dome X è acquistabile al prezzo di 69,99 euro.