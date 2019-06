YI Dome X: una completa videocamera di sicurezza ruotabile a 360 gradi

YI Dome X è l'ultima videocamera di sicurezza della completa gamma del produttore cinese. Una camera che può essere ruotata di 340° in orizzontale e di 95° in verticale tramite l'applicazione dedicata per smartphone.

La YI Dome X vanta, inoltre, una risoluzione Full HD, un angolo di visione di 110 gradi e le più recenti tecnologie disponibili in questo settore.

Al suo interno troviamo, ad esempio, un avanzato software in grado di distinguere le persone dagli animali domestici, con la funzione di Motion tracking che consente di seguire i movimenti dei soggetti inquadrati. Citiamo, inoltre, l'avanzato sistema di riconoscimento dei rumori anomali in grado di rilevare anche il pianto di un bambino o la rottura di un vetro di una finestra. Non manca l’audio bidirezionale e l’archiviazione sia su Cloud che su scheda microSD.

Ricordiamo anche la funzione Time lapse che consente di comprimere fino a 6 ore di registrazione in brevissimi videoclip di soli 5-30 secondi.

Concludiamo con la semplice procedura di installazione e la modalità Privacy: la lente di YI Dome X può essere rivolta verso l’interno della telecamera tramite un semplice comando della App.

YI Dome X è già acquistabile al prezzo di listino di 69,99 euro.

Prezzo che può essere ridotto del 25% tramite il codice sconto Amazon YIDOMEX25 valido fino al 1° luglio.

