Nuova YI Home Camera 1080p: la recensione di una completa telecamera di sorveglianza low cost

Dopo la recensione della Dome X torniamo ad occuparci di una telecamera da interni di YI con la prova della nuova versione della Home Camera 1080p.

Si tratta di una completa videocamera di sorveglianza low cost, dotata di nuove funzionalità di intelligenza artificiale come la capacità di rilevamento di esseri umani.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova YI Home Camera 1080p.

Nuova YI Home Camera 1080p: design e caratteristiche

La nuova YI Home Camera 1080p conserva il design della precedente versione con dimensioni di 7 x 5,9 x 12,2 cm.

Iniziamo dalla struttura principale dalle forme decisamente sottili che ospita nella parte superiore un elemento circolare al cui interno è stata inserita l'ottica e tutta l’elettronica della camera. Qui troviamo lo slot per la micro SD, memoria da utilizzare in alternativa all’acquisto di spazio sul cloud di YI. Non manca, inoltre, un led di stato frontale disattivabile dall’utente, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale che consentono di dialogare con chi si trova nella stanza. Per quanto riguarda l'alimentazione, è stata scelta una comune porta microUSB con un alimentatore USB da parete fornito in dotazione.

Passando alla caratteristiche tecniche, questa videocamera è ora equipaggiata con il nuovo chip SensLab che consente avanzate funzionalità come la capacità di rilevamento di esseri umani. Camera in grado di catturare video a 1080p / 20fps, con grandangolo di 110° e zoom digitale 4x, dotata di modulo WiFi n a 2,4 Ghz.

Funzionalità e caratteristiche principali:

- Visione notturna con 8 luci LED a infrarossi in grado di garantire visibilità anche nel buio completo e senza l’emissione di alcun bagliore luminoso. E’ anche possibile spegnere sia le luci a infrarossi (ideale per ambienti con luce soffusa) che il led di stato.

- Archiviazione gratuita su YI Cloud: ogni volta che un'attività verrà rilevata dalla fotocamera, un apposito video di 6 secondi verrà archiviato su YI Cloud per 7 giorni.

- Archiviazione locale con capacità migliorata: la telecamera supporta ora schede microSD fino a 128GB. I filmati della scheda microSD possono essere visualizzati sia dalla app YI Home che da PC (mediante apposito lettore).

- Audio bi-direzionale per parlare ai tuoi cari o spaventare gli intrusi, con modalità “citofono” (solo un utente alla volta può parlare e ascoltare) oppure “mani-libere” (entrambi gli utenti possono parlare e ascoltare contemporaneamente).

- On/Off programmabile e avvisi personalizzabili: il tempo di funzionamento della videocamera può essere impostato per ogni giorno della settimana e la frequenza degli avvisi di attività ed il livello di sensibilità al movimento possono essere regolati in base alle esigenze dell'utente. Inoltre è possibile ricevere notifiche soltanto quando un movimento viene rilevato all’interno di un’area delimitata dall’utente.

- Design moderno e sottile: la camera è ospitata all’interno di un supporto removibile. Camera completamente realizzata in policarbonato, dotata di base inclinabile.

- Sicurezza avanzata: codice PIN opzionale per accedere al livestream e alle impostazioni della telecamera e avanzata crittografia end-to-end.

- Integrazione con Alexa (Echo Show): abilitando la skill YI Home è possibile visualizzare il live-stream della telecamera direttamente dallo schermo di un Echo Show.

Nuova YI Home Camera 1080p: configurazione e app dedicata

Configurare la YI Home Camera è un’operazione che richiede pochi minuti grazie alla procedura guidata disponibile nell’app YI Home, che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate dall’azienda cinese.

App, in italiano, completa e di facile utilizzo. Oltre alle classiche funzioni di visione Live e registrazione (anche su smartphone) di foto e video, troviamo un avanzato sistema di rilevazione del movimento. Comoda la possibilità di delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una finestra o ad una porta, a cui si aggiunge ora un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di distinguere figure umane da altri oggetti in movimento. Un’utile funzionalità che evita falsi allarmi causati da insetti volanti, animali domestici oppure cambi di luce. Ricordiamo, inoltre, la funzione di rilevamento di un pianto di un bambino.

Non manca infine un completo menù delle impostazioni che include la possibilità di spegnere la videocamera e di gestire la sensibilità del sistema di rilevazione del movimento.

Nuova YI Home Camera 1080p: analisi delle prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione della YI Home Camera 1080p con l’analisi delle sue prestazioni. YI ha realizzato una videocamera completa, con una buona qualità video, in grado di effettuare riprese dettagliate e dai colori abbastanza naturali. Analoga valutazione per le riprese in notturna, sempre molto dettagliate.

Discrete, inoltre, le performance di speaker e microfono. Giudizio positivo anche per la funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche (accompagnate da un videoclip di 6 secondi), ricevute sul nostro smartphone dopo una decina di secondi. Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

Infine il prezzo, la nuova YI Home Camera 1080p può essere acquistata a 24,99 euro.

