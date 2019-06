I migliori smartphone sul mercato

Dopo esserci occupati degli smartphone dalla maggior autonomia è arrivato ora il momento di scoprire quali sono i migliori cellulari attualmente sul mercato.

Modelli dotati anche di 5 fotocamere e super zoom, utilizzabili come PC e con una memoria fino ad 1TB. Prodotti equipaggiati con le più avanzate soluzioni tecnologiche attualmente sul mercato come il sensore per il riconoscimento delle impronte integrato direttamente nello schermo e la connettività 5G.

Cellulari top di gamma che vantano, inoltre, forme davvero eleganti ed innovative, con raffinate soluzioni costruttive e bordi dello schermo davvero sottili.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori smartphone attualmente sul mercato.



1. Samsung Galaxy S10+: 5 fotocamere e modalità PC

Iniziamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy S10+; un elegante top di gamma noto per i fori nello schermo che ospitano una doppia camera anteriore da 10MP + 8MP. Al posteriore troviamo, invece, tre sensori: 12MP + 12MP Zoom 2X + 16MP grandangolare. Il Samsung Galaxy S10 Plus vanta, inoltre, una memoria decisamente ampia che arriva ad 1TB, un ottimo schermo AMOLED da 6,4” QuadHD+ e la nota modalità Dex in grado di trasformarlo in un vero PC. Citiamo, infine, il potente processore Exynos 9820 octa-core con una frequenza massima di 2,7 GHz e la batteria con ricarica wireless condivisibile anche con altri smartphone.

2. Xiaomi Mi 9: ottimo rapporto qualità-prezzo

Lo Xiaomi Mi9 è un device di fascia alta acquistabile a meno di 450 euro. Un elegante e completo smartphone, dall'elevata potenza, con display AMOLED da 6,39”, processore Qualcomm Snapdragon 855 e fino a 256 GB di memoria. Non deludono neanche le camere sul retro con tre sensori: una fotocamera principale Sony IMX586 da 48 MP, una per lo zoom da 12MP ed un grandangolo da 16 MP. Infine ricordiamo la camera frontale da ben 20 MP.

3. OnePlus 7 Pro: schermo quasi senza bordi e super prestazioni

La nostra rassegna prosegue con il nuovo OnePlus 7; uno smartphone di fascia alta dal design particolarmente elegante grazie allo schermo AMOLED praticamente senza bordi, con un camera frontale montata su un modulo estraibile, in grado di nascondersi all’interno della cornice superiore. Un cellulare, inoltre, estremamente veloce grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855 affiancato da 6/8/12GB di RAM e 128/512GB di memoria interna. Non dimentichiamo il completo comparto fotografico con una tripla camera al posteriore con sensori da 48+20+16MP e uno anteriore da 20 MP.

4. Huawei P30 Pro: con super fotocamere

Nella nostra rassegna troviamo anche il P30 Pro di Huawei; uno smartphone, potente elegante e dalle complete caratteristiche che vanta un avanzatissimo comparto fotografico con tre fotocamere posteriori; si parte dal sensore da 40 MP in grado di scattare foto dall’elevatissima qualità anche di notte, affiancato da un grandangolo da 20 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ibrido 10x e camera ToF per realizzare scatti con un avanzato effetto bokeh.

Tra le altre caratteristiche tecniche ricordiamo anche lo schermo da 6,47” OLED Full HD+, la memoria da 256 GB e la camera anteriore da ben 32 MP. Smartphone, infine, ancora supportato da Google.

5. OPPO Reno 10X Zoom Edition: super zoom e bordi sottili

Sempre dalla Cina arriva il nuovo OPPO Reno 10X Zoom, un cellulare che vanta un’avanzata sezione fotografica con la fotocamera anteriore a scomparsa da 13 MP che fuoriesce, tramite un sistema motorizzato, dalla cornice superiore dello smartphone. Al posteriore troviamo, invece, ben tre fotocamere: la principale Sony IMX586 da 48MP, un secondo sensore da 8MP con ottica grandangolare ed un teleobiettivo da 13MP con zoom 10X. Davvero curato anche il design con cornici attorno allo schermo particolarmente sottili. Display OLED da 6,4 pollici con una risoluzione di 2340x1080 pixel. Il Reno 10x Zoom è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 855, affiancato da ben 8GB di memoria RAM e da 256 GB per lo spazio di archiviazione.

6. LG V50 Thinq Q: 5G e doppio schermo

LG V50 ThinQ 5G è uno dei primi cellulari ad integrare il supporto alle nuovi reti di quinta generazione. Uno prodotto che si distingue inoltre per l’interessante Dual Screen, un accessorio che consente di aggiungere al V50 un secondo schermo OLED da 6,2 pollici. LG V50 ThinQ 5G vanta, inoltre, un completo comparto fotografico con due fotocamere anteriori e ben tre sensori posteriori: 16MP Super Grandangolo, 12MP Standard e 12MP Tele con Zoom ottico 2x

Citiamo, infine il processore Qualcomm Snapdragon 855 e la memoria che arriva a 128 GB.

7. iPhone Xs Max: il top di gamma di Apple

Terminiamo la nostra rassegna con l’iPhone Xs Max. Uno smartphone ormai pronto per essere sostituito nei prossimi mesi dal modello di nuova generazione, ma ancora al vertice della gamma Apple. Un cellulare che vanta un ampio display dai bordi ridotti e da ben 6.5 pollici, con tecnologia OLED a 458ppi. Un prodotto decisamente elegante, spinto dal potente processore A12 Bionic, a sei core e realizzato con un processo produttivo a 7 nm. Ricordiamo inoltre il comparto fotografico con una coppia di camere posteriori da 12 MP.

