Gokoo S10: la recensione di un orologio digitale smart dalla lunga autonomia

Dopo la recensione dell’M11 di Gokoo torniamo ad occuparci di smartwatch economici con la prova dell’S10, sempre realizzato da questa azienda cinese. Un prodotto che mescola le classiche caratteristiche di un orologio digitale con quelle di uno smartwatch e che vanta una lunghissima autonomia fino ad un anno. Un orologio smart inoltre di facile utilizzo, acquistabile per meno di 60 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Gokoo S10.

Design e caratteristiche

L’S10 si presenta con il classico design di un tradizionale orologio digitale con uno schermo a cristalli liquidi a fondo scuro da 1,24 pollici ed una cassa rotonda in acciaio dalle generose dimensioni (50 mm) con viti a vista ed una buona qualità costruttiva.

Spiccano inoltre i quattro pulsanti laterali per il controllo delle varie funzionalità dell’orologio; in particolare a sinistra troviamo i comandi per la retroilluminazione e per lo scorrimento dei vari menù, mentre a destra i pulsanti per la gestione del cronometro e della sveglia.

Occupiamoci ora delle funzionalità Smart con l’S10 in grado visualizzare direttamente all’interno del display i passi effettuati, le calorie consumate e la distanza percorsa. Inoltre questo orologio può essere collegato al nostro smartphone via Bluetooth e ricevere le notifiche di alcune delle app più comuni, da Facebook a WhatsApp (assenti purtroppo le email). Notifiche e chiamate in arrivo che vengono segnalate tramite un’apposita icona presente nel display e con breve segnale acustico, assente purtroppo la vibrazione.

Concludiamo ricordando il cinturino in gomma di discreta qualità e la batteria, una tradizionale CR2450 (non ricaricabile) che garantisce, secondo le dichiarazioni del produttore, fino ad un anno di autonomia.

App dedicata ed esperienza d’uso

Il Gokoo S10 è accompagnato dall’app gratuita Sports+ disponibile per smartphone con Android e iOS. Applicativo, in italiano, dalla semplice interfaccia e dalle funzionalità ridotte che consente di analizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti dallo smartwatch. All’interno dell’applicazione troviamo anche i menù dedicati alla gestione delle sveglie e delle notifiche con la possibilità di comandare la fotocamera dello smartphone direttamente dall’orologio.

Concludiamo con l'esperienza d'uso di questo wearable, partendo dalla buona precisione del contapassi. Non molto elevata purtroppo la visibilità del display di notte a causa di una retroilluminazione decisamente debole. Display inoltre dalla grafica non chiarissima con diverse icone poco leggibili. Segnaliamo infine un collegamento Bluetooth dal raggio d’azione decisamente limitato e l'assenza della vibrazione per la segnalazione delle notifiche provenienti dallo smartphone.

Concludiamo con il prezzo, l’S10 di Gokoo può essere acquistato a 56,99 euro.

Ordina qui l’S10 di Gokoo