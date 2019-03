Huawei P30: svelate caratteristiche e prezzo

A poco più di una settimana dalla presentazione ufficiale, arrivano dalla Rete numerose indiscrezioni sul nuovo Huawei P30, che sarà realizzato nella versione standard e nella variante più evoluta denominata Pro.

Questo smartphone top di gamma vanterà una raffinata sezione fotografica con tre diversi sensori: una camera principale da 40MP, una grandangolare da 20 megapixel ed infine un sensore da 8 con funzionalità zoom. Il P30 Pro avrà, invece, quattro sensori sul retro con uno zoom ibrido 10x ed un sensore di profondità ToF.

Su entrambi gli smartphone troveremo inoltre un piccolo notch a goccia che ospiterà un solo sensore da 32 megapixel.

Per quanto riguarda lo schermo sul P30 sarà presente un display da 6,1 pollici che saliranno a 6,47 pollici nella versione Pro, con risoluzione di 2340 x 1080 pixel.

Cuore di entrambi gli smartphone sarà il processore Kirin 980 Octacore, a sette nanometri, diviso in due core ARM Cortex A76 con velocità massima fino a 2,6 GHz, altri due A76 fino 1,92 GHz e quattro A55 fino a 1,8 GHz. Diversa, invece, la dotazione di memoria; sul P30 dovrebbero essere presenti 6 GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La variante Pro includerà probabilmente 8 gigabyte di RAM, con opzioni di memoria da 128, 256 e 512 GB di storage.

Ricordiamo anche le nuove colorazioni disponibili tra cui la particolare versione arancione e le batterie da 3650 mAh sul P30 e da 4200 mAh sul Pro. Non dimentichiamo il sistema operativo, Android 9.0 Pie con interfaccia EMUI 9.1, e i prezzi 800 euro circa per il P30 e 900 euro per il Pro.