Huawei Y7 Pro 2019: un economico smartphone con schermo da 6,2 pollici

Da Huawei arriva il nuovo Y7 Pro 2019, un cellulare di fascia bassa che si distingue per il suo raffinato design con un ampio schermo da ben 6,26 pollici, HD+ , dai bordi sottili e dotato di un piccolo notch a goccia. Smartphone spinto da un processore Qualcomm Snapdragon 450; un SoC octa core operante ad una frequenza massima di 1,8 GHz, affiancato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile tramite MicroSD.

Il comparto fotografico è composto da una doppia camera posteriore da 13+2MP e da un sensore anteriore da ben 16MP. Citiamo, inoltre, la batteria da 4000 mAh, il sistema operativo Android Oreo con personalizzazione EMUI 8.2 e le dimensioni pari a 158,92 x 76,91 x 8,1 mm per un peso di 168 grammi.

L'Y7 Pro 2019 sarà disponibile sul mercato asiatico, nelle colorazioni Black e Blue, a partire dal prossimo 5 gennaio ad un prezzo di circa 150 euro. Al momento non ci sono informazioni sul suo arrivo in Italia.