LG G7 Fit arriva in Italia a 399 euro

Lo smartphone LG G7 Fit sbarca nel nostro Paese con un prezzo di listino di 399 euro. Si tratta di un interessante cellulare che riprende il raffinato design del top di gamma LG G7 ThinQ. Un device con scocca in vetro e metallo lucido, resistente a polvere ed acqua grazie alla certificazione IP68.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questo medio gamma ospita uno schermo IPS da 6,1 pollici con risoluzione QHD+ (3120 x 1440 pixel) dotato di tecnologia Super Bright Display che consente un elevato livello di luminosità (fino a 1.000 nit).

Passando al comparto fotografico, la camera anteriore utilizza un sensore da 8MP grandangolare (F1.9 / 80°), con modalità ritratto. Al posteriore è, invece, presente una fotocamera da 16MP con funzionalità intelligenti (AI CAM) capace di suggerire le migliori impostazioni di scatto.

Il cuore del G7 Fit è costituito dal processore Qualcomm Snapdragon 821, accompagnato da 4GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibili tramite microSD.

Non dimentichiamo la completa connettività con Dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC e 4G LTE.

Spicca inoltre la sezione audio con un Quad DAC Hi-Fi a 32-bit, la certificazione DTS:X ed il potente speaker Boombox.

Ricordiamo infine che tutti coloro che acquisteranno LG G7 Fit, entro il 31 dicembre e presso alcuni punti vendita e store online, riceveranno una gift card del valore di 100 euro da spendere presso i negozi fisici e online aderenti all'iniziativa.

