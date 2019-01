LG V40 ThinQ: arriva in Italia lo smartphone con 5 fotocamere

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, l’LG V40 ThinQ sbarca ora anche nel nostro Paese. Il nuovo top di gamma della Casa coreana sarà acquistabile a partire da fine gennaio, ad un prezzo ancora da definire, nei punti vendita Tim nelle colorazioni New Moroccan Blue e Carmine Red.

LG V40 ThinQ è uno smartphone Android che si distingue innanzitutto per l’innovativa sezione fotografica con tre obiettivi posti sul retro: un super grandangolare da 16MP che permette una visione fino a 107 gradi, uno da 12 MP con lente extra luminosa F1.5 e pixel da 1,4μm e uno tele da 12MP con zoom ottico 2x. Due invece le fotocamere frontali, una da 8MP ed una dotata di un obiettivo grandangolare da 5MP.

Fra le nuove funzioni introdotte spiccano la tripla anteprima in tempo reale, Triple Shot (per scattare foto con tutte le fotocamere posteriori pressoché simultaneamente) e Cine Shot, in grado di animare una porzione a piacimento della fotografia. Inoltre LG V40 ThinQ strizza l’occhio alle donne amanti dei selfie, che potranno applicare diverse tipologie di trucco al proprio viso con la funzione Makeup Pro.

Non delude neanche il processore, uno Snapdragon 845 affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria espandibile, con una batteria da 3300 mAh.

Interessante anche lo schermo, un Oled da 6,4 pollici in formato 19.5:9 con risoluzione QHD+ (3120 x 1440), e il comparto audio sviluppato in partnership con Meridian che promette elevate prestazioni in cuffia e bassi potenti grazie alla cassa di risonanza Boombox.

Citiamo infine la resistenza all’acqua e alla polvere, il sistema operativo Android 8.1 Oreo e le dimensioni di 158.7 x 75.8 x 7.7mm per un peso di 169 grammi.

Non dimentichiamo la completa connettività con Dual sim, Wi-Fi a, b, g, n, ac, Bluetooth 5.0 BLE, NFC e USB Type-C 3.1 .