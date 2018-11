Dagli USA arrivano le prime informazioni sul Moto G7 Play, il nuovo smartphone di fascia media di Motorola. Un device dal look curato che sarà disponibile in due varianti cromatiche, nera e blu argento.

Cellulare dotato inoltre di display con notch di generose dimensioni, mentre al posteriore sarà presente una singola fotocamera affiancata dal lettore per le impronte digitali. Non mancherà inoltre lo slot Micro SD per l’espansione di memoria, il jack da 3,5 mm dedicato alle cuffie e la porta USB Type-C.

Ricordiamo inoltre il processore, il Qualcomm Snapdragon 632 con GPU Adreno 506 e la batteria da 2.820 mAh.

Il G7 Play andrà a completare la nuova gamma 2019 di Motorola, affiancando i modelli G7 e G7 Plus dotati di schermo da 6 pollici e doppia fotocamera posteriore.