OnePlus 6T: un raffinato smartphone top di gamma dal prezzo interessante

OnePlus è un brand famoso per i suoi smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Prodotti dalle elevate prestazioni, ma dal costo più basso rispetto alla maggior parte dei concorrenti come il nuovo OnePlus 6T; un’evoluzione del modello presentato lo scorso maggio.

OnePlus 6T si differenzia dal suo fratello minore innanzitutto dal punto di vista estetico con un notch dalle dimensioni davvero contenute. Un piccolissima “gobba” inserita all'interno di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in formato 19,5:9. Schermo dai bordi decisamente sottili che ora integra al suo interno il lettore d'impronte digitali.

Praticamente invariata la scheda tecnica. Cuore di questo smartphone top di gamma rimane il potente processore Qualcomm Snapdragon 845, affiancato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Non delude neanche il comparto fotografico con una camera anteriore da ben 16 MP e una coppia di sensori al posteriore da 16MP + 20MP , entrambi con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica. Ricordiamo inoltre la nuova modalità Nightscape per l’ottimizzazione delle foto in condizioni di scarsa luminosità.

OnePlus 6T vanta anche una completa connettività con 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e porta USB Type-C. Citiamo, inoltre, la batteria ora da 3700 mAh, il sistema operativo Android 9 Pie e le dimensioni pari 157,5 x 74,8 x 8,2 mm per un peso di 185 grammi.

Concludiamo con il prezzo, punto di forza di questo smartphone; OnePlus 6T sarà disponibile a partire da 559 euro nella configurazione da 6/128GB; prezzo che sale a 589 euro per la versione da 8/128GB, mentre la variante 8/256 GB avrà un costo di 639 euro.

OnePlus 6T sarà acquistabile online e nei negozi Mediaworld, a partire dal 6 novembre.

Scopri di più su Amazon