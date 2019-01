Redmi Note 7: un nuovo cellulare di fascia media con camera posteriore da 48 MP

Il Note 7 è il primo smartphone del nuovo brand Redmi di Xiaomi; un cellulare di fascia media che si distingue per il suo evoluto comparto fotografico formato da un sensore posteriore da ben 48 Megapixel, che consente ottimi scatti anche di notte, affiancato da una seconda camera da 5 MP. Interessante anche il display LCD da 6,3” Full HD+ dotato di un piccolo notch che ospita la camera anteriore da 13 MP.

Cuore del Redmi Note 7 è il processore Qualcomm Snapdragon 660, un octa core affiancato da 3/4/6GB di RAM e 32/64GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB tramite Micro SD. Un cellulare che include anche i sensori per le impronte e ad infrarossi ed il supporto al Dual Sim.

Ricordiamo infine la batteria da 4000 mAh, il sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10, la scocca in vetro e le dimensioni pari a 159,21x75,21x8,1 mm per un peso di 186 grammi.

Xiaomi Redmi Note 7 sarà disponibile in Cina dal 15 gennaio nei colori Black, Blue e Purple, ad un prezzo a partire da 125 euro circa per la versione con 3 GB di Ram e 32 GB di memoria. Al momento non ci sono informazioni sul suo arrivo in Italia.