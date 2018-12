Ecco Bixby: l'assistente vocale di Samsung arriva anche in Italia

La guerra fra gli assistenti vocali si fa sempre più agguerrita e dopo l’arrivo di Amazon Alexa è ora la volta di Bixby; si tratta dell’assistente virtuale realizzato da Samsung che ora è disponibile anche nel nostro Paese, al momento solo in beta per lo smartphone Galaxy Note 9.

Bixby è un assistente vocale dalle numerose funzionalità, in grado di fornire diverse tipologie di informazioni, come ricette di cucina, programmazione dei cinema e orari dei treni.

Bixby è anche capace di adattarsi ai bisogni dell’utente perché conosce già la sua routine. Ti alleni ogni mattina? Ogni giorno, quando ti svegli per andare in palestra, grazie a Bixby puoi accedere rapidamente a sveglia, meteo, playlist e Samsung Health.

Questo assistente può inoltre controllare i dispositivi smart presenti nelle nostre abitazioni, dall’accensione della smart TV, alla regolazione della temperatura di casa.

Non manca infine la possibilità di gestire tramite la voce promemoria e appuntamenti; ad esempio se pronunci il comando “Bixby, ricordami di prendere latte, uova e pannolini quando esco dal lavoro”, l'assistente vocale di Samsung creerà immediatamente un promemoria e ti invierà un avviso quando esci dall'ufficio.