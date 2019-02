Samsung Galaxy Fold: il rivoluzionario smartphone pieghevole

Samsung Galaxy Fold è il primo smartphone pieghevole dell’azienda coreana; un device, risultato di 8 anni di ricerca, dalla forma innovativa. Il Fold presenta, infatti, una struttura a libro con all’interno un display pieghevole da ben 7,3 pollici AMOLED QXGA+.

Quando è chiuso il Fold può essere utilizzato, invece, come un classico smartphone interagendo con lo schermo esterno AMOLED da 4,6” HD+.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, questo smartphone ospita all'interno un processore octa-core a 64-bit, 12GB di RAM, 512GB di memoria interna e due batterie con una capacità combinata di 4.380 mAh e ricarica wireless.

Il Fold vanta inoltre ben 6 fotocamere; 3 sul retro con un teleobiettivo da 12 megapixel e zoom ottico 2x , una camera principale da 12 MP ed una Ultra-Wide da 16 megapixel. Troviamo poi una doppia fotocamera frontale (10 + 8 megapixel) ed una sulla cover esterna da 10 MP.

Ricordiamo inoltre il sistema operativo Android 9 Pie con un’interfaccia personalizzata sviluppata in collaborazione con Google, che consente di aprire fino a 3 app simultaneamente e passare senza difficoltà da un display all'altro. Non manca il sensore per le impronte laterale, l’assistente vocale Bixby e gli speaker stereo AKG, con la possibilità di trasformare il Fold in un PC tramite Samsung DeX.

Samsung Galaxy Fold sarà disponibile in Europa dal 3 maggio ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 euro. I colori disponibili al lancio saranno Space Silver, Cosmos Black, Martian Green ed Astro Blue.