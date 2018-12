Samsung Galaxy S10: arrivano le prime immagini del nuovo top di gamma coreano

Dal noto @OnLeaks arrivano le prime immagini del Samsung Galaxy S10; per ora sono stati mostrati dei render che anticipano, con tutta probabilità, il design della versione Plus dotata di un ampio schermo da 6,4 pollici di tipo Amoled, con cornici estremamente ridotte.

Samsung Galaxy S10 dovrebbe poi ospitare due camere anteriori inserite in un apposito foro nel display. Al posteriore saranno invece presenti tre sensori, mentre mancherà il lettore di impronte digitali alloggiato all’interno dello schermo.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il nuovo top di gamma coreano avrà a bordo i più recenti processori Qualcomm/Exynos affiancati da 6/8 GB di RAM.

Infine il Samsung Galaxy S10 dovrebbe essere disponibile anche in una versione 5G, mostrata di recente sotto forma di prototipo durante una dimostrazione di questo nuovo standard di telecomunicazione.