Samsung Galaxy S10 disponibile in Italia da 779 euro

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, arrivano nei negozi italiani, sia fisici che online, i nuovi Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ . Quest’anno il colosso coreano ha realizzato una nuova linea di smartphone che si contraddistingue per il display bucato che ospita fino a due fotocamere anteriori.

Smartphone spinti da un potente processore Exynos 9820 octa-core con una frequenza massima di 2,7 GHz e dotati di display Dynamic AMOLED con supporto alla tecnologia HDR10+; schermi che vanno da 5,8 fino a 6,4 pollici per la versione Plus, con un’ampia dotazione di memoria che arriva fino a 12 GB di Ram ed 1 TB di storage.

Per conoscere le caratteristiche complete dei tre modelli è possibile fare riferimento a questo articolo.

Per quanto riguarda i prezzi si parte da 779 euro per il Galaxy S10e con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria fino ad arrivare ai 1.029 euro per la versione top di gamma S10+.

