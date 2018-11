Samsung svela il suo smartphone con display pieghevole in grado di trasformarsi in tablet

Gli smartphone con display pieghevole saranno, con tutta probabilità, il trend del prossimo anno; protagonista in questo nuovo segmento sarà sicuramente Samsung che ha presentato un prototipo del suo prossimo cellulare flessibile, in grado di trasformarsi in tablet. Device con schermo da 7,3 pollici, denominato Infinity Flex Display, che arriverà sul mercato nel corso del 2019. Un display probabilmente Oled, dotato di un meccanismo pieghevole garantito per centinaia di migliaia di movimenti.

Questo device ospiterà inoltre un classico display esterno ed un’interfaccia dedicata, basata su una versione modificata di Android, attualmente in fase di sviluppo da parte di Google.

Ricordiamo infine che il device di Samsung non sarà il primo smartphone pieghevole ad arrivare sul mercato; qualche giorno fa è stato infatti presentato il FlexiPai, un device di fascia alta con schermo da flessibile di 7,8 pollici, già acquistabile in Cina a 1139 euro.