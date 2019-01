Xiaomi Mi 9: arrivano le prime informazioni sul nuovo top di gamma cinese

Sul social network cinese Weibo sono apparse le prime informazioni sul nuovo smartphone Xiaomi Mi 9: un cellulare di fascia alta con a bordo il nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 855, un octa-core con frequenza fino a 2,8 GHz che sarà affiancato da 6 GB di Ram e da 128 GB di memoria. Interessante anche il display con tecnologia AMOLED, da 6,4 pollici, risoluzione Full HD+ e formato 19:9. Schermo che ospita al suo interno il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Non delude neanche il comparto fotografico con due camere al posteriore da 48 + 12 MP, affiancate da un terzo sensore utile a misurare in tempo reale la distanza tra lo smartphone e le superfici frontali. All’anteriore troviamo, invece, un sensore Sony IMX576 a 24,8 megapixel. Non dimentichiamo la batteria da 3500mAh con ricarica rapida Quick Charge 4.0 di Qualcomm, ed il design simile a quello del Mi 8, ma con un notch dalle dimensioni più ridotte. Xiaomi Mi 9 dovrebbe arrivare sul mercato nella prima metà del 2019.