Android 10: le principali novità del nuovo sistema operativo di Google

Google ha presentato la versione definitiva di Android 10, il famosissimo sistema operativo dell'azienda americana che ora si aggiorna con nuove funzionalità.

Partiamo dalle gesture, piccoli movimenti delle dita sullo schermo che possono essere utilizzati in alternativa ai classici pulsanti di navigazione. Per andare indietro basta ora un breve movimento del dito sul lato di smartphone e tablet, verso l'interno dello schermo. Per tornare alla schermata Home è necessario, invece, scorrere il dito verso l'alto dalla parte inferiore del display.

Gesture già presenti sui dispositivi Apple e su alcune interfacce proprietarie di smartphone con sistema operativo Android, come la MIUI di Xiaomi.

Con Android 10 arriva ora ufficialmente la modalità scura che può essere attivata in alternativa alla classica interfaccia chiara del sistema operativo di Google. Modalità che consente di sfruttare al massimo i neri assoluti dei display OLED, sempre più diffusi anche sugli smartphone di fascia media, e che può rendere più chiara la lettura dei menù.

Arrivano, inoltre, aggiornamenti per la gestione dei permessi delle app, nella visualizzazione delle notifiche e debutta il risparmio energetico in base alla routine quotidiana. Funzione capace di adattarsi alle esigenze dell'utente con lo scopo di prolungare automaticamente la durata della batteria dello smartphone.

Infine, con questa versione, Google da l'addio alla denominazione basata sui dolci (la versione 9 era, ad esempio, nota come Android Pie). D'ora in poi ci sarà solo un numero ad indicare la versione del sistema operativo di Google.

Android 10 è già disponibile per i dispositivi Pixel di Google ed in breve tempo arriverà su tutti gli smartphone compatibili come LG G8 ThinQ, OPPO Reno, Xiaomi Mi 9 e altri dispositivi dei maggiori brand.