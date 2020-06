Apple: tutte le novità su iPhone, iPad e Mac

Dalla WWDC 2020, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori che realizzano app per i dispositivi Apple, sono arrivate numerose novità per iPhone, iPad e Mac.

iOS 14

Iniziamo da iPhone con la presentazione del nuovo sistema operativo iOS 14 disponibile in autunno come aggiornamento gratuito per iPhone 6s e modelli successivi. iOS 14 introduce l’aggiornamento più importante di sempre per la Home Screen con widget dal nuovo design e l’App Library. I nuovi widget mostrano le informazioni essenziali a colpo d’occhio e possono essere fissati, in diverse dimensioni, su qualsiasi pagina della Home Screen. L’App Library è un nuovo spazio che organizza automaticamente tutte le app in un’unica vista/cartella facile e intuitiva, e che fa apparire quelle che ritiene più utili all’utente in quel momento. Tra le altre novità citiamo la modalità picture-in-picture, Siri (ora con un'interfaccia utente rinnovata) e la modalità CarPlay che consentirà di usare l’iPhone come sostituto della chiave con determinati modelli di auto.

iPadOS 14

Novità anche per il sistema operativo per iPad che vede l’arrivo dei widget, dell'app library e della nuova interfaccia di Siri. Sono state, inoltre, ridisegnate le app di sistema ed è stata introdotta una grafica più intuitiva e compatta per le chiamate. Novità anche per Apple Pencil; ora gli utenti possono scrivere a mano in qualsiasi campo di testo, che sarà convertito automaticamente in testo digitale. Le nuovi funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento gratuito per iPad Air 2 e successivi.

watchOS 7

Occupiamoci ora di watchOS 7 che introduce la funzione per il monitoraggio del sonno sviluppata direttamente da Apple. Viene, inoltre, introdotta la nuova funzione per il rilevamento automatico del lavaggio delle mani, con aggiornamenti anche per la sezione Allenamenti e per la misurazione dei livelli sonori dell'ambiente.

macOS Big Sur

Passiamo ora a macOS Big Sur che presenta un design decisamente rinnovato. macOS Big Sur ha un nuovo design più spazioso che semplifica la navigazione e mette ancora più controlli a portata di clic. Ogni singolo elemento è stato ridefinito, dalla curvatura degli angoli delle finestre alla palette di colori e materiali, e nuove funzioni permettono agli utenti di avere ancora più informazioni e controllo. Le icone nel Dock sono state ridisegnate per uniformarle a quelle usate nell’intero ecosistema Apple. Inoltre, i pulsanti e i controlli appaiono solo quando servono e si ritraggono quando non sono necessari. L’intera esperienza risulta più pulita, con meno distrazioni visive, per dare spazio e risalto ai contenuti dell’utente. macOS Big Sur sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno.

AirPods

Novità anche per le note cuffie di Apple. Sul modello Pro arriva lo "Spatial Sound", ovvero una riproduzione dell'audio in 3D; un effetto surround simulato che tiene traccia dei movimenti della testa dell'utente. Inoltre gli AirPods possono ora alternare l’audio tra diversi dispositivi Apple grazie alla funzione di switch automatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovi processori per dispositivi Mac

Dalla WWDC 2020 arrivano anche novità dal mondo dell’hardware. Apple ha, infatti, annunciato che in futuro i suoi dispositivi Mac non utilizzeranno più processori Intel, sostituiti da chip sviluppati direttamente dall’azienda di Cupertino. Processori con un'architettura condivisa con iPhone e iPad. Il primo Mac dotato dei nuovi processori Apple arriverà entro la fine dell'anno.