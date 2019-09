Apple Watch Series 5: prezzi e nuove funzionalità

Da Apple continuano ad arrivare novità interessanti e insieme ai nuovi iPhone 11, l’azienda di Cupertino presenta anche l’Apple Watch Series 5.

Apple Watch Series 5: novità tecniche

Apple Watch Series 5 introduce inedite funzionalità a partire dall'Always-on Display. Funzione che permette di mantenere la watchface sempre visibile. La luminosità dello schermo diminuisce quando il polso dell’utente è a riposo e aumenta quando lo solleva o tocca il display.

Proseguiamo con la nuova bussola integrata e l’app Mappe aggiornata, utili per vedere in che direzione stiamo andando. Inoltre è possibile usare la nuova app Bussola per rilevare la direzione, la pendenza, la latitudine, la longitudine e l’altitudine.

Arrivano, inoltre, le chiamate d’emergenza internazionali. Per maggiore sicurezza quando si viaggia, gli utenti dei modelli di Apple Watch Series 5 con connettività cellulare ora possono effettuare chiamate internazionali ai servizi di emergenza, indipendentemente da dove è stato originariamente acquistato il dispositivo o dall’attivazione o meno di un piano dati. Le chiamate d’emergenza internazionali funzionano anche con il rilevamento cadute (se attivato), per far partire in automatico una chiamata di emergenza quando Apple Watch rivela che l’utente ha avuto una brutta caduta e non si muove da circa un minuto.

Infine la batteria, con l’Apple Watch Series 5 che promette 18 ore di autonomia.

Apple Watch Series 5: nuove versioni

A livello estetico, Apple ha presentato un nuovo materiale per il quadrante composto da titanio, un materiale che ha un incredibile rapporto resistenza/peso ed è più leggero dell’acciaio inossidabile. Disponibile in due finiture spazzolate, il titanio naturale ha un superficie lavorata che aiuta a mantenere il colore e previene lo scolorimento, mentre il titanio nero siderale vanta un rivestimento brillante simile al diamante.

Restano inoltre gli stili classici, come il quadrante in acciaio inossidabile color oro, argento e nero siderale, mentre il quadrante in alluminio in color argento, oro e grigio siderale è ora realizzato per la prima volta in alluminio serie 7000 riciclato al 100%. Questo autunno, sarà disponibile il quadrante in ceramica bianca resistente ai graffi, insieme ad un nuovo cinturino Sport Loop e ad un’ampia gamma di nuovi colori per i cinturini compatibili con qualsiasi generazione di Apple Watch.

Non dimentichiamo Apple Watch Nike con un nuovo quadrante, accompagnato dai inediti colori del cinturino e Apple Watch Hermès che introduce diversi nuovi stili, inclusi un aggiornamento del famoso cinturino color block presentato lo scorso autunno, e una versione total black con un esclusivo quadrante Hermès.

watchOS 6

Passiamo ora a watchOS 6 con funzioni aggiuntive per la salute e il fitness, inclusa la nuova app Monitoraggio ciclo, che permette di registrare informazioni importanti legate al ciclo mestruale e vedere la data delle prossime mestruazioni o individuare il periodo fertile comodamente dall’Apple Watch.

L’app Rumore aiuta gli utenti a capire quando i livelli di rumore dell’ambiente circostante, per esempio a un concerto o un evento sportivo, possono essere dannosi per l’udito. watchOS 6 ha anche nuovi quadranti dinamici che possono essere facilmente personalizzati per accedere al volo alle app preferite.

Apple Watch Series 5: prezzi e disponibilità

Concludiamo con prezzi e disponibilità. Apple Watch Series 5 (GPS) parte da €459 e Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) parte da €559.

Il modello Series 3 (GPS), con GPS integrato, sensore cardiaco ottico e resistenza all’acqua, ora parte da appena €239 mentre il Series 3 (GPS + Cellular) è ora a €339.

Apple Watch Series 5 (GPS) può essere già ordinato, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.