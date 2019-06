Blackview BV9700 Pro: un completo smartphone super resistente a 260 euro

Blackview è uno dei più noti produttori di smartphone “rugged”; cellulari quasi indistruttibili capaci di resistere ad acqua, polvere e cadute.

L’ultimo arrivato nella gamma dell’azienda cinese è il BV9700 Pro; un cellulare dalle caratteristiche complete con una resistente scocca capace di sopportare, senza danni, una caduta da 1,5 metri di altezza. Un prodotto, inoltre, con certificazione IP68 che garantisce la protezione da liquidi e polvere con la possibilità di immersione in acqua per 30 minuti fino ad 1,5 metri di profondità.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche partiamo dallo schermo da 5,84 pollici, IPS e con risoluzione Full HD. Cuore di questo smartphone è un buon processore Mediatek, l’Helio P70 affiancato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria. Non dimentichiamo il comparto fotografico con un doppio sensore al posteriore da 16 + 8Mp e anteriore sempre da 16 megapixel. Infine ricordiamo la batteria da 4380 mAh con ricarica rapida e senza fili ed il sistema operativo Android 9.

A bordo del Blackview BV9700 Pro troviamo, inoltre, un sensore in grado di monitorare la qualità dell'aria, un misuratore di battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue. Non manca, infine, il Face ID ed il sensore per il riconoscimento delle impronte. In aggiunta questo smartphone può essere collegato ad una videocamera esterna per la visione notturna.

Il Blackview BV9700 Pro è attualmente disponibile in prevendita sul sito ufficiale dell’azienda cinese a 299 dollari (262 euro circa).

Qui la nostra guida dedicata ai migliori smartphone super resistenti attualmente sul mercato.