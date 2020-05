Caricabatteria senza fili per smartphone e cuffie: la prova di un compatto modello di ESR

Passando all'esperienza d'uso, per i nostri test abbiamo utilizzato vari smartphone e cuffie, con una ricarica che non ha mai manifestato problemi. Basta, infatti, posizionare un dispositivo compatibile sulla basetta per avviare automaticamente il processo di carica.

Accessorio compatibile con custodie per smartphone, fino a 5mm di spessore, dotato anche di una piccolo led di stato invisibile quando si usa l'avvolgicavo in silicone.

Questo prodotto è dotato della tecnologia di ricarica wireless Qi ed è compatibile con smartphone Android (carica fino a 10 W) e Apple (carica fino a 7,5 Watt). E’ in grado, quindi, di alimentare numerosi modelli di telefonini come iPhone 11, Galaxy S10, Huawei P30 Pro e molti altri ancora.

Dopo la prova delle custodie per iPhone X e Xs torniamo ad occuparci di ESR con la recensione di un compatto caricabatterie senza fili per smartphone e cuffie .