I migliori power bank sotto i 10 euro

Il power bank è una batteria portatile utilizzabile per caricare smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo ricaricabile tramite porta USB (action cam, fotocamere, smartwatch, smartband, cuffie Bluetooth e altro ancora).

Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli diversi con varie capacità, da quelli di dimensioni più contenute utili per ricaricare uno smartphone una sola volta, a modelli decisamente pesanti e ingombranti, ma capaci anche di ricaricare un notebook.

In fase di acquisto di un powerbank è, quindi, importante valutare la capacità (espressa in mAh), peso e dimensioni, l’amperaggio in uscita che va ad influenzare la velocità di ricarica, il numero di porte e la presenza di funzioni particolari come modalità di ricarica rapida esclusive, ad esempio la Quick Charge di Qualcomm.

In commercio esistono anche prodotti utilizzabili come torcia, grazie alla presenza di led integrati, impermeabili e dotati anche di piccoli pannelli solari.

Oggi ci occupiamo, in particolare, dei modelli di power bank low cost, acquistabili a meno di 10 euro.

1. Poweradd Slim 2: 4 diversi colori e dimensioni ridotte

In prima posizione troviamo la Poweradd Slim 2; un powerbank da 5000 mAh, disponibile in azzurro, nero, verde e viola. Un modello compatto con dimensioni di soli 10 x 3.3 x 3.1cm per un peso di 118g. Batteria con carica rapida, dotata di un'uscita a 2.1A e con 4 led di stato per il monitoraggio dell’autonomia residua.

2. Aukey: scocca in alluminio

Da Aukey arriva un powerbank con scocca in allumino, con batteria da 5.000 mAh. Dispositivo utile a ricaricare non solo smartphone e tablet, ma anche accessori come fitness tracker e cuffie wireless. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia AiPower che regola la potenza erogata in base alle necessità di carica di ogni dispositivo.

3. VulTech PB-2600B: due versioni fino a 5.200 mAh

La nostra rassegna prosegue con la batteria di VulTech disponibile in due varianti con una capacità rispettivamente di 2.600 e 5.200 mAh. Un prodotto con dimensioni di 4,4 x 2,1 x 10,5 cm, realizzato in plastica antiscivolo ed antigraffio, con uscita da 1A.

4. Wbpine: design elegante

Tra i powerbank low cost troviamo anche il modello di Wbpine, dal design raffinato e con batteria da 5.800 mAh. Un prodotto dalle forme originali, con dimensioni di 103,8 x 82 x 25 mm e uscita a 5V / 2.1 A.

5. Simian: con torcia e resistente ad acqua, urti e polvere

Proseguiamo con il powerbank rugged di Simian resistente ad acqua, urti e polvere. Un prodotto dotato di torcia, batteria da 5.200 mAh e finitura esterna antiscivolo.

6. Litionite: con torcia

Da Litionite un powerbank con batteria da 3.200 mAh, dotato di torcia e scocca esterna in alluminio. Un accessorio dalle dimensioni contenute, pari a 106 mm x 23mm x 23mm, con un peso di 80 gr. Powerbank disponibile in due diverse colorazioni e fornito anche con un pratico moschettone.

7. Zerone: solo 9,8 mm di spessore

Se siete alla ricerca di un powerbank sottile, ecco il modello di Zerone con uno spessore di 9,8 mm. Powerbank disponibile in tre diverse colorazioni (nero, blu e oro), dotato di protezione contro cortocircuiti e uscita a 1,5 A.

