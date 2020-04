Tutti i più recenti smartphone di Apple, a partire da iPhone 8, possono essere caricati, oltre che con il classico cavo, anche in modalità wireless. Basta, infatti, posizionare lo smartphone su un accessorio dedicato per ricaricare la sua batteria senza utilizzare scomodi cavi.

Basette o tappetini per la ricarica wireless ad induzione con tecnologia Qi, da collegare ovviamente alla rete elettrica, che consentono una carica sicura anche con gli smartphone dotati di custodia. Prodotti che possono essere posizionati sulla scrivania o sul comodino della camera da letto ed utilizzabili anche con molti smartphone dotati di sistema operativo Android.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori caricabatterie wireless per iPhone attualmente sul mercato.



1. Belkin Boost Up: progettato in collaborazione con Apple

Al vertice della nostra classifica troviamo il Belkin Boost Up; un tappetino per la ricarica wireless progettato in collaborazione con Apple. Un modello dal design curato, disponibile in bianco o nero, con ricarica rapida a 7.5 W e compatibile anche con custodie dallo spessore fino a 3 mm. Un prodotto dotato anche di led di stato, sensore di protezione termico e rilevamento di oggetti estranei.

Scopri di più su Amazon.it a 54 euro

2. ESR: con avvolgicavo

ESR propone un caricabatteria dotato di scanalatura con un pratico avvolgicavo e copertura removibile, antiscivolo, realizzata in silicone. Un modello disponibile in nero e bianco, compatibile con custodie fino a 5mm di spessore, ed in grado di caricare smartphone Android fino a 10W e iPhone fino a 7,5W.

Scopri di più su Amazon.it a 13 euro

3. RAVPower: completo e con adattatore QC 3.0

Sul terzo gradino del podio si posiziona il modello di RAVPower con una potenza massima di 7.5W (10 W per device Android). Un modello, solido e compatto, dotato anche di superficie antiscivolo e accompagnato da un alimentatore da parete con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0

Scopri di più su Amazon.it a 28 euro

4. Choetech T513-S : in 4 diversi colori

La nostra rassegna prosegue con il caricatore Wireless di Choetech disponibile in 4 diversi colori (bianco, nero, oro e rosso). Un modello dotato di carica fino a 7,5 W su smartphone Apple e fino a 10 W su device Android. Una soluzione inoltre piccola e leggera, dotata di led che indica il corretto posizionamento dello smartphone. Assente nella confezione l'alimentatore da parete.

Scopri di più su Amazon a 17 euro

5. Choetech T524-S: basetta verticale anche in rosa

Da Choetech arriva anche una basetta verticale, dotata di ricarica wireless per iPhone a 7,5 watt, ordinabile in tre diverse colorazioni. Un prodotto che consente anche di ricaricare smartphone dotati di custodia con uno spessore fino a 4 mm. Anche in questo modello non è presente nella confezione l'alimentatore da parete con il supporto alla carica rapida.

Scopri di più su Amazon a 17 euro

6. Anker: compatibile con custodie fino a 5 mm

La nostra rassegna si conclude con il modello di Anker da 7,5 Watt che consente di mantenere l’iPhone in verticale. Un prodotto privo di caricabatterie Quick Charge 3.0, dotato di doppia bobina che consente la ricarica dello smartphone in orizzontale, compatibile anche con custodie fino a 5 mm.

Scopri di più su Amazon.it a 24 euro