I caricabatterie wireless sono basette pensate per ricaricare il nostro cellulare senza utilizzare il classico cavo USB.

Basette che devono essere collegate ad una presa di corrente utilizzando un classico alimentatore per smartphone e che quindi non sono in realtà completamente senza fili. Viene infatti eliminato solo il cavo USB, sostituito da un sistema di ricarica wireless di tipo induttivo che sfrutta un piccolo campo elettromagnetico per alimentare la batteria dello smartphone. Cellulare che deve essere predisposto per questo genere di ricarica.

Caricabatterie dotati dello standard Qi utile per la ricarica dell'iPhone e degli smartphone con sistema operativo Android.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna, quali sono i migliori caricabatterie senza fili per smartphone.



1. Caricatore Wireless Rapido Choetech: carica rapida da 10 W su Android

Al vertice della nostra classifica troviamo il caricabatterie wireless di Choetech in grado di supportare la carica a 10 Watt su Android e 5 W su iPhone. Un prodotto dotato di due bobine che consentono di posizionare il cellulare in verticale o in orizzontale. Un modello piccolo e leggero che include protezioni contro surriscaldamento e cortocircuiti.

Scopri di più su Amazon.it a 19,99 euro



2. RAVPower caricabatterie wireless Qi: ideale per il comodino

Da RAVPower arriva un caricabatterie wireless, sottile e leggero, disponibile in due finiture in bianco o nero. Un modello dotato di una protezione completa contro sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento, fornito anche di piedini antiscivolo in gomma.

Scopri di più su Amazon.it a 15,99 euro



3. CHOETECH T535-s: ricarica due smartphone contemporaneamente

Il terzo gradino del podio della nostra classifica dei migliori caricabatterie wireless è occupato da un modello di Choetech in grado di ricaricare due smartphone contemporaneamente, con una potenza complessiva di 18 Watt. Ricordiamo, inoltre, le 5 bobine integrate con la possibilità di caricare cellulari protetti da una custodia dallo spessore massimo di 5 mm. Questo caricabatterie wireless supporta una ricarica rapida da 7,5 W per iPhone e fino a 10 W su Android.

Scopri di più su Amazon.it a 35,99 euro



4. CHOETECH: caricatore wireless da auto

Choetech propone anche un caricatore wireless da auto con una potenza massima di 7,5 Watt su iPhone e 10 W su Android. Un accessorio inclinabile e ideato per non graffiare il tuo smartphone o danneggiare il cruscotto, con un sistema di aggancio alle alette di ventilazione dell’auto.

Scopri di più su Amazon.it a 20,39 euro



5. NOVETE: con ventola di raffreddamento integrata

Da Novete arriva un caricabatterie senza fili con ventola di raffreddamento integrata, utile per tenere sempre sotto controllo la temperatura della batteria dello smartphone. Un accessorio che offre una più ampia area di ricarica che consente di posizionare liberamente lo smartphone in orizzontale o in verticale. Un prodotto dotato, inoltre, di un raffinato design con un comodo led che indica in modo chiaro lo stato di carica del cellulare.

Scopri di più su Amazon.it a 22,20 euro



6. ELEGIANT: caricatore wireless con supporto ripiegabile

Elegiant propone, invece, un caricabatterie senza fili dotato di basetta regolabile che consente di posizionare lo smartphone in orizzontale o in verticale. Un versatile accessorio, dotato di un’elegante led di stato, compatibile anche con custodie fino ad 8 mm.

Scopri di più su Amazon.it a 21,99 euro

7. Veelink: caricatore wireless in legno

La nostra rassegna dei migliori caricabatterie wireless per smartphone si conclude con il modello di Veelink; un originale accessorio realizzato in legno, con ricarica fino a 10 watt tramite due bobine integrate in grado di caricare cellulari protetti da custodie con uno spessore massimo di 5mm.

Scopri di più su Amazon.it a 19,99 euro

