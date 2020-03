Come pulire e disinfettare l'iPhone e altri prodotti di Apple

Con la diffusione del coronavirus, arrivano da Apple informazioni aggiornate, consigli e linee guida per la pulizia di computer, iPad, iPhone, iPod, display e periferiche. Informazioni contenute in questa pagina di supporto che riporta chiare indicazioni dedicate a tutti i prodotti realizzati dal brand americano.

Di seguito alcuni suggerimenti validi per tutti i prodotti Apple:

Usa solo un panno morbido e privo di pelucchi. Evita panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta e oggetti simili che potrebbero danneggiare il prodotto.

Scollega qualunque fonte di alimentazione, dispositivo e cavo esterni.

Tieni il prodotto lontano dai liquidi.

Fai in modo che non penetri umidità nelle aperture.

Non usare spray, solventi o sostanze abrasive.

Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto.

Per pulire l’iPhone non utilizzare, inoltre, prodotti specifici per vetri, candeggina, detergenti di ogni tipo, prodotti ad aria compressa, a base di ammoniaca o contenenti perossido di idrogeno. Apple ricorda che i prodotti di pulizia e i materiali abrasivi possono consumare il rivestimento oleofobico del display e potrebbero graffiare l’iPhone.

E' però possibile utilizzare salviette disinfettanti con alcol isopropilico al 70%. Informazione inserita nella pagina di supporto del Nordamerica aggiornata al 9 marzo.