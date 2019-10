iPhone 11 Pro Max: le migliori custodie per il top di gamma di Apple

Terminiamo il nostro viaggio dedicato alle custodie dei nuovi smartphone di Apple con le migliori cover per l’iPhone 11 Pro Max.

Cover che consentono di personalizzare il look di questo cellulare ed in grado di offrire una buona protezione da urti, graffi e cadute.

Prodotti di ogni genere, da custodie a libro in grado di proteggere anche il frontale dell’iPhone 11 Pro Max, a modelli trasparenti ed ultra sottili.

Inoltre nella nostra rassegna, non mancano soluzioni “rugged” super resistenti e modelli dal design originale per essere sempre alla moda.

1. Spigen: una sottile cover trasparente

Iniziamo la nostra rassegna da un modello realizzato da Spigen, una delle più note aziende del settore che propone la cover Liquid Crystal, completamente trasparente. Una custodia dotata della tecnologia Air Cushion per la protezione da urti e cadute, dalla forma sottile e realizzata in flessibile TPU.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

2. ESR: finitura opaca

Per chi è, invece, alla ricerca di un modello con finitura opaca, ecco il modello di ESR disponile in due diverse colorazioni, verde e nera. Custodia leggera e sottile (solo 1 mm di spessore), dotata di bordi leggermente rialzati che aiutano a proteggere lo schermo, con posteriore a prova di impronte.

Scopri di più su Amazon.it a 10 euro

3. Caseza: custodia a libro

Nella nostra rassegna troviamo anche la custodia a libro di Caseza in grado di proteggere anche il frontale dell’iPhone 11 Max. Un modello in pelle sintetica, compatibile con la ricarica wireless e con interno dotato di un morbido rivestimento che evita la formazione di graffi.

Scopri di più su Amazon.it a 14 euro

4. Cover in pelle Apple in sei colori

Proseguiamo con una cover in pelle progettata da Apple e disponibile in sei diverse colorazioni. Un modello elegante, dotato di fodera interna in microfibra e compatibile con la tecnologia di ricarica senza fili a bordo dell’iPhone 11 Pro Max.

Scopri di più su Amazon.it a 52 euro

5. Ringke Fusion-X: cover super resistente

Per chi cerca un’elevata protezione da urti, graffi e cadute, ecco la cover di Ringke Fusion-X con ampi bordi laterali e vetro opaco al posteriore. Un prodotto dal design originale, disponibile in 5 diverse varianti anche con finitura mimetica.

Scopri di più su Amazon.it a 6 euro

6. XiaoXiMi: 9 cover a 11 euro

Se non sapete quale colore scegliere, ecco allora il kit di XiaoXiMi che propone 9 cover di vari colori, acquistabili al prezzo di 11 euro. Custodie in morbido silicone che si adattano perfettamente al nuovo iPhone 11 Pro Max.

Scopri di più su Amazon.it a 11 euro

7. ESR: custodia glitterata

Terminiamo la nostra rassegna con l’appariscente cover glitterata di ESR, disponibile in sei diverse colorazioni. Un modello con struttura multistrato ed esterno in TPU, dotato di bordi rialzati per fotocamere e schermo e compatibilità con la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon.it a 10 euro