Cover per iPhone X e Xs: la recensione di 6 modelli di ESR

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle custodie per device Apple realizzate da ESR, azienda tra le più note nel settore che vanta una vasta gamma di accessori per dispositivi mobili, dalle cover agli alimentatori e molto altro ancora.

Dopo la recensione di quattro interessanti modelli per iPad, proviamo oggi sei custodie per iPhone X e Xs.

Accessori di vario genere, da cover sottili ed eleganti a soluzioni super resistenti, acquistabili a partire da 4 euro.

Cover semi-rugged

Iniziamo con una resistente cover “semi-rugged” dotata di ampie protezioni e un design che rimane abbastanza elegante. Cover rigida in TPU, bicolore, con ampi bordi frontali per la protezione dello schermo e bande superiori e inferiori sul retro più spesse.

Cover un po’ scivolosa, compatibile con la ricarica wireless e con interno morbido. Un modello resistente e dalla buona qualità costruttiva.

Scopri di più su Amazon.it a 13 euro

Cover trasparente con bordi in argento o nero

Nel catalogo di ESR troviamo anche un modello con retro trasparente dotato di una trama puntinata ed interno leggermente ruvido. Cover in TPU con bordi in argento o nero; colorazione presente anche sui profili più spessi attorno alla fotocamera.

Discreta la qualità costruttiva, con l'apertura per la fotocamera posteriore non precisissima. Custodia sottile, solo 1mm di spessore, utilizzabile anche con caricatori wireless.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

Cover trasparente con retro in vetro

Passiamo ora ad un modello trasparente rigido con bordi in TPU e retro in vetro temperato dotato di una sottile puntinatura. Nei 4 angoli del retro sono presenti, inoltre, dei leggerissimi rialzi utili alla protezione del lato posteriore della cover. Buona la qualità costruttiva, con bordi rialzati anche per lo schermo. Peccato per l'apertura della fotocamera non precisissima, con il retro che tende a trattenere un po' le impronte. Non manca, infine, la compatibilità con la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon.it a 14 euro

Cover opaca ultrasottile

Nella nostra rassegna troviamo anche un classico modello in TPU, ultra sottile, flessibile e con esterno morbido dotato di effetto “seta”. Peccato per il rivestimento interno di colore grigio, un po' troppo ruvido. Ricordiamo anche i bordi rialzati per schermo e fotocamere, con un ritaglio per i sensori posteriori non molto preciso. Retro che tende a trattenere le impronte.

Segnaliamo, inoltre, alcuni problemi di verniciatura riportati da vari utenti, non presenti sull'esemplare da noi provato. Nessuna interferenza, infine, con la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

Cover super resistente

ESR propone anche una cover decisamente massiccia e super resistente, con ampie protezioni laterali. Custodia con posteriore trasparente e priva di protezione frontale, realizzata in due parti, con interno in plastica rigida ed esterno morbido, gommato.

Parte posteriore in policarbonato progettata per consentire la ricarica wireless senza dover rimuovere la cover. Ricordiamo, infine, il rivestimento lucido laterale, la buona qualità costruttiva e l’installazione non semplicissima.

Scopri di più su Amazon.it a 13 euro

Cover dal design curato

Concludiamo la nostra rassegna con un’elegante cover realizzata in morbido TPU dotata di una raffinata trama posteriore. Superficie ruvida e antiscivolo che però tende a trattenere un po’ le impronte. Ricordiamo, inoltre, i bordi della fotocamera e dello schermo leggermente rialzati e la compatibilità con la ricarica wireless. Buona, infine, la qualità costruttiva.

Scopri di più su Amazon.it a 4 euro