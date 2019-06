iPhone X e XS: la classifica delle migliori custodie super resistenti

Dopo esserci occupati delle migliori custodie per iPhone X e XS, andiamo ora a scoprire quali sono le migliori cover “rugged” per questi smartphone di Apple.

Si tratta di accessori pensati per resistere ad urti e stress particolarmente importanti e in grado di fornire il massimo livello di protezione che una custodia possa offrire. Cover che adottano, quindi, particolari soluzioni costruttive capaci di proteggere l’iPhone da cadute, graffi, polvere e sabbia. Custodie che consentono inoltre l'utilizzo dello smartphone in ogni ambiente, dai cantieri alla spiaggia.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori cover super resistenti per iPhone X e XS

1. Spigen Rugged Armor Cover: quattro finiture e cavalletto

Da Spigen, uno dei più noti brand del settore, arriva una cover super resistente disponibile in quattro diverse finiture. Accessorio dotato anche di cavalletto posteriore per mantenere lo smartphone in verticale quando posizionato su un ripiano. Una custodia che vanta piccoli cuscini d'aria agli angoli per proteggere l’iPhone dalle cadute con un telaio in policarbonato rigido.

2. Lanhiem: guscio esterno in metallo

Da Lanhiem arriva una custodia decisamente robusta con guscio esterno in metallo e protezione anteriore per il display. Una cover in grado di offrire una protezione completa da sabbia, polvere, graffi, urti e cadute, disponibile in tre diverse colorazioni (rossa, nera e argento).

3. Ringke Fusion-X: protezione con certificazione militare

La Ringke Fusion-X occupa il terzo gradino del podio della nostra rassegna dedicata alle migliori custodie super resistenti per iPhone X e XS. Una cover che vanta una protezione con certificazione militare (MIL-STD 810G - 516) con un doppio strato protettivo esterno. Una custodia inoltre dal buon grip con la parte posteriore trasparente, con bordo esterno disponibile in nero o in viola.

4. OtterBox: costruzione multistrato

Da OtterBox arriva una cover rugged con struttura multistrato per proteggere l’iPhone da sporco, graffi e cadute. Una custodia dotata anche di aggancio per la cintura, con sportellini a tenuta stagna in gomma che impediscono a polvere e sporcizia di ostruire le varie porte.

5. Urban Armor Gear Monarch: tante colorazioni disponibili

La Urban Armor Gear Monarch è una cover rugged super resistente realizzata in un robusto composito di policarbonato con una struttura flessibile antipolvere e antiscivolo. Il display è, inoltre, protetto da un bordo leggermente sporgente e non manca la certificazione militare MIL-STD-810G 516.6. Ricordiamo, infine, le varie colorazioni disponibili anche con finiture mimetiche o che ricordano la fibra di carbonio.

6. Seacosmo: custodia impermeabile

Proseguiamo la nostra rassegna con la cover di Seacosmo; una custodia impermeabile che consente di immergere l’iPhone fino a 2 metri di profondità. Un accessorio realizzato in TPU di alta qualità e materiali metallici che consentono un’elevata protezione da cadute, urti, sporco e graffi.

7. Facil&co: protezione a 360 gradi

La nostra rassegna delle migliori cover super resistenti per iPhone X e XS termina con la custodia di Facil&co; un modello in grado di offrire una completa protezione grazie alla sua struttura davvero robusta. Cover antiurto ed impermeabile dal peso di ben 200 grammi con vetro temperato incluso.

