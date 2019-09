Custodie per iPhone 11 Pro: i migliori modelli sul mercato

Avete appena comprato il nuovo iPhone 11 Pro? Ecco allora otto ottime custodie per proteggere il nuovo smartphone di Apple da urti, graffi e cadute.

Cover di vario genere e per tutti i gusti, da modelli sottili e leggeri, a soluzioni super resistenti. Modelli dal look curato, disponibili in tantissimi colori e anche in pelle.

Accessori acquistabili a partire da 7 euro, realizzati dalle più famose aziende del settore come Spigen ed ESR.



1. ESR: trasparente o con profili colorati

Iniziamo la nostra rassegna dalla cover di ESR, acquistabile nella versione completamente trasparente o con profili laterali disponibili in 4 diverse colorazioni (oro-rosa, nero, argento e verde). Cover sottile, solo 1,1mm di spessore, realizzata in TPU resistente all'ingiallimento e con protezione dedicata agli angoli Air-Guard. Infine i bordi leggermente rialzati aiutano a prevenire lo sfregamento di schermo e fotocamera quando l'iPhone viene appoggiato su superfici piane.

Scopri di più su Amazon a partire da 8 euro

2. Spigen: design in fibra di carbonio

Proseguiamo la nostra rassegna con la cover di Spigen Rugged Armor di colore nero. Custodia in flessibile TPU, con design in fibra di carbonio e tecnologia Air Cushion per la protezione dagli urti. Non manca, infine, un bordo rialzato a difesa dello schermo e delle fotocamere posteriori.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

3. Bovon: leggera e sottile

Passiamo ora al modello di Bovon dallo spessore contenuto e completamente trasparente. Cover dotata di cornici utili alla protezione delle fotocamere posteriori e del bordo dello schermo. Custodia in TPU flessibile, con supporto alla ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

4. Leathlux: confezione con 9 cover colorate

Nella nostra rassegna troviamo anche Leathlux che propone 9 cover in vari colori all'interno di un'unica confezione acquistabile a 5 euro. Cover leggere e sottili, di facile installazione e con bordo rialzato per lo schermo e le fotocamere sul retro.

Scopri di più su Amazon a 5 euro

5. Aroy: custodia rugged + pellicola protettiva

Per chi è alla ricerca di una cover super resistente, ecco il modello rugged di Aroy fornito insieme ad una pellicola protettiva in vetro temperato. Custodia a doppio strato, progettata combinando un guscio duro in policarbonato e TPU flessibile, con angoli rinforzati, e generosa protezione per le fotocamere posteriori.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

6. ESR: custodia con cavalletto

Da ESR arriva anche una cover per iPhone 11 Pro dotata di un pratico cavalletto in metallo che consente di mantenere lo smartphone in verticale. Inoltre il bordo rialzato attorno allo schermo e all'obiettivo delle fotocamere aiuta a proteggere l’iPhone 11 Pro dai graffi.

Cover realizzata in morbido TPU, compatibile anche con la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

7. ESR: custodia in vera pelle

Non dimentichiamo un modello in vera pelle realizzato sempre da ESR. Custodia disponibile in due colorazioni (nera e verde), sottile e leggera e con interno in microfibra. Custodia in pelle dotata di bordi rialzati attorno a fotocamera e schermo per proteggere queste due componenti dai graffi.

Scopri di più su Amazon a 26 euro

8. Tozo: custodia ultra sottile

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori custodie per iPhone 11 Pro con il modello di Tozo. Una cover super sottile (solo 0,35 mm), da design classico, con rivestimento posteriore opaco anti-impronte. Ricordiamo, infine, il bordo rialzato per la protezione delle fotocamere posteriori ed il supporto per la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 11 euro