NO.1 DT08: la recensione di un resistente smartwatch low cost

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli smartwatch economici e dopo la prova del DT88 torniamo ad occuparci di un prodotto di NO.1 con la recensione del modello DT08.

Un wearable con una scocca impermeabile, dotato di bussola e sensori ambientali. Un prodotto, inoltre, dal costo contenuto, dall’elevata autonomia e acquistabile in varie colorazioni.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del NO.1 DT08.



NO.1 DT08: design e caratteristiche tecniche

Il NO.1 DT08 è uno smartwatch dalle generose dimensioni con una cassa che misura 5.3x5.3x1.7 cm, dotata di rivestimento laterale effetto carbonio e cinturino in silicone disponibile in vari colori.

Cassa rotonda disponibile, in bianco o nero, che ospita anche tre pulsanti fisici dedicati all'alimentazione e alla navigazione tra i vari menù.

Il DT08 è dotato, purtroppo, di un piccolo display LCD di forma quadrata con bordi neri che mascherano in parte le sue reali dimensioni. Display da 1,3 pollici touch, con risoluzione di 240x240 pixel.

Al suo interno troviamo il modulo Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone e la batteria da 350 mAh. Accumulatore ricaricabile tramite cavo proprietario con presa USB-A (alimentatore non fornito in dotazione).

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività fisica, questo smartwatch è in grado di rilevare battito cardiaco, pressione arteriosa, passi, calorie bruciate e distanza percorsa.

Inoltre integra il monitoraggio del sonno, un sistema di rilevazione dello stato di salute del cuore (PPG+HRV) e 8 diverse tipologie di sport tra cui calcio e basket.

Smartwatch resistente ad acqua e polvere, con certificazione IP67, in grado di rilevare anche temperatura, pressione atmosferica ed altitudine grazie ad alcuni sensori inseriti all’interno dell’orologio. Non dimentichiamo, infine, la bussola e la possibilità di ricevere le notifiche da smartphone.



NO.1 DT08: app, esperienza d’uso e prezzo

Occupiamoci ora dell’app HPlus che consente di visualizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti da questo smartwatch. Applicazione con una pessima traduzione in italiano e dalle funzionalità essenziali, che integra una chiara rappresentazione grafica dei parametri corporei e dell'attività fisica. All’interno dell’app troviamo, inoltre, i menù dedicati all’aggiornamento del firmware e alla sveglia.

Passiamo all’esperienza d’uso di questo smartwatch partendo dall'elevata autonomia della batteria di circa due settimane. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno poco attendibile. Poco precisi anche i dati ambientali; inoltre non è stato possibile valutare l'affidabilità dell’HRV (Heart Rate Variability) vista la particolarità di questa misurazione, con il dispositivo non certificato da alcuna associazione medica.

Non dimentichiamo la qualità costruttiva davvero economica, il collegamento Bluetooth dal raggio limitato, la scarsa luminosità del display e la grafica dei menù poco curata.

Concludiamo con il prezzo, lo smartwatch DT08 può essere acquistato, con marchio Toogoo, a 30 euro.

