Gokoo M11: la prova di un completo ed economico smartwatch

Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei wearable low cost e dopo la recensione del Fitness tracker 115c di Vigorun è ora venuto il momento di provare l’M11, un interessante smartwatch economico realizzato da Gokoo. Orologio con un ampio display LCD acquistabile per circa 70 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo smartwatch.

Gokoo M11: design e caratteristiche

Il Gokoo M11 si presenta con un design elegante e curato: una cassa rotonda in metallo che ospita un ampio display IPS a colori da 1.3 pollici con risoluzione di 240x240 pixel, dotato di un comando touch nella parte bassa utile per la navigazione tra i vari menù. Schermo purtroppo di forma rettangolare con cornici laterali nere.

Ricordiamo inoltre il piccolo led di stato sopra lo schermo ed il sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci, pressione arteriosa e livello di ossigeno nel sangue presente sul lato inferiore; lato che ospita anche due pin magnetici per la ricarica della batteria da 220 mAh, tramite un cavo che termina con una classica porta USB.

Non dimentichiamo la certificazione IP67 che garantisce la resistenza a polvere ed acqua e la confezione che include un cinturino in gomma da usare in alternativa al bracciale in metallo presente sullo smartwatch.

Interfaccia utente

Il Gokoo M11 presenta un menù curato con tre diverse schermate dedicate all’ora selezionabili tramite l'app dedicata che vedremo più avanti. Non manca inoltre una sezione dedicata al monitoraggio dell'attività fisica che include passi effettuati, distanza percorsa e calorie bruciate. All’interno dell’interfaccia utente troviamo anche un menù utile al monitoraggio del sonno e le voci che consentono di misurare battiti cardiaci, pressione arteriosa e livello di ossigeno nel sangue. Battito rilevato automaticamente ogni 30 minuti ed in modo continuo durante un'attività sportiva. Questo smartwatch supporta infatti 8 diversi sport come corsa, nuoto e calcio.

Tra le altre funzioni ricordiamo la possibilità di controllare la fotocamera ed il lettore musicale presenti sullo smartphone ed il meteo. Non manca infine la possibilità di ricevere su questo wearable le notifiche e i messaggi di varie app installate sul cellulare, da Facebook a WhatsApp.

App, esperienza d'uso e prezzo

Tutti i dati raccolti da questo smartwatch possono essere consultati nel dettaglio utilizzando l'app gratuita Da Fit, compatibile con smartphone Android e iOS. Applicazione in italiano, dalla grafica curata, che consente anche di impostare una sveglia tramite vibrazione e di aggiornare il firmware dell’orologio.

Concludiamo con l'esperienza d'uso di questo wearable, partendo dalla buona autonomia di circa 10 giorni. Non molto elevata purtroppo la visibilità del display alla luce del Sole anche se regolata al massimo, con lo schermo che non sempre si attiva alla rotazione del polso. Discreta la qualità di entrambi i cinturini forniti in dotazione, realizzati in gomma e metallo. Per quanto riguarda i vari dati raccolti, abbastanza precisi il contapassi e le misurazioni di battito cardiaco, pressione arteriosa e livello di ossigeno nel sangue; poco affidabile invece il sistema di monitoraggio del sonno. Positiva infine la valutazione sul collegamento Bluetooth con lo smartphone, che non ha mai manifestato problemi durante le nostre prove.

Non dimentichiamo il prezzo, lo smartwatch di Gokoo M11 può essere acquistato a 70 euro circa.

Scopri di più su Amazon.it