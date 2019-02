Gokoo S7: la recensione di un’elegante smartband con cinturino in pelle

Dopo la prova dello smartwatch Gokoo S10 torniamo ad occuparci di questo brand con la recensione di una raffinata smartband denominata S7. Un elegante fitness tracker dotato di cinturino in pelle, adatto anche ad un pubblico femminile. Un prodotto, impermeabile e dalle funzionalità complete, in grado di monitorare la nostra attività fisica e acquistabile a meno di 60 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Gokoo S7.

Design e caratteristiche tecniche

Il Gokoo S7 si presente con un design curato ed una discreta qualità costruttiva. Questa fitness band è disponibile nella variante completamente nera o nella versione con cassa di color argento e cinturino marrone. Cassa in metallo che ospita un piccolo display Lcd a colori da 0,96 pollici ed una batteria da 90 mAh. Sempre sul frontale troviamo, sotto allo schermo, un pulsante touch utile all’alimentazione e alla navigazione tra i menù. Sul retro è alloggiato, invece, il sensore in grado di rilevare il battito cardiaco, la pressione arteriosa ed il livello di ossigeno nel sangue. Misurazioni attivabili solo manualmente. Sempre sul retro troviamo i pin per lo scomodo sistema di ricarica: una pinza a molla dotata di una porta USB, in cui va inserita la smartband.

Ricordiamo infine il modulo Bluetooth per il collegamento al cellulare e la certificazione IP67 che garantisce la resistenza alla polvere e all’immersione in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo 30 minuti.

Interfaccia utente

Occupiamoci ora del menù dell’S7 partendo dalla schermata principale dedicata ovviamente all’ora, attivabile con la rotazione del polso. Schermata che mostra poco più di metà di un tradizionale orologio analogico con lancette, purtroppo dalla grafica poco chiara.

Con un singolo tocco si accede ad un’altra watchface, disponibile in due diverse varianti selezionabili dall’utente, al cui interno sono state inserite le icone dedicate alla batteria e al collegamento Bluetooth. Infine con un altro tocco si arriva al menù della smartband, in inglese, con le opzioni dedicate a passi, distanza percorsa, calorie consumate, battiti cardiaci, pressione arteriosa e livello di ossigeno nel sangue.

Troviamo poi una sezione dedicata alle attività fisiche con solo 4 sport disponibili: corsa, camminata, arrampicata e ciclismo. Non mancano ovviamente le notifiche tramite vibrazione, provenienti dallo smartphone, purtroppo non complete. Oltre a sms e chiamate, troviamo infatti solo alcune app come Facebook, Twitter e WhatsApp, assenti Gmail e altri social network.

Infine il menù Impostazioni con cronometro, funzione “Trova telefono”, spegnimento smartband e versione software.

App dedicata, esperienza d’uso e prezzo

Tutti i dati raccolti dalla smartband possono essere consultati tramite l’app gratuita JYouPro disponibile per iOS e Android. App in italiano, dalla buona grafica, che ospita inoltre un menù dedicato al monitoraggio del sonno e che consente anche di impostare una sveglia tramite vibrazione e di comandare la fotocamera dello smartphone. Deludente la sezione dedicata alle attività fisiche con la funzione di visualizzazione della mappa del percorso effettuato che risulta non attiva.

Concludiamo la prova della Gokoo S7 con l'esperienza d'uso quotidiana, ricordando la scomoda modalità di ricarica della batteria che garantisce un'autonomia di una settimana circa. Scarsa inoltre la visibilità dello schermo alla luce del Sole. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività fisica, abbastanza precisi i vari dati raccolti ad eccezione del monitoraggio del sonno non molto affidabile. Positiva infine la valutazione sul collegamento Bluetooth con lo smartphone, che non ha mai manifestato problemi durante le nostre prove.

Non dimentichiamo il prezzo, la Gokoo S7 può essere acquistata a partire da 57,99 euro.

Prezzo che scende del 30% grazie al codice sconto Amazon PXKW3DBX valido fino al 31 Marzo.

