ESR Essential Wireless Charging Pad: la recensione di un caricabatterie senza fili a 24 euro

Il nostro viaggio nel mondo degli accessori per smartphone e tablet ci riporta oggi da ESR, azienda francese che avevamo conosciuto qualche tempo fa con la prova di quattro interessanti custodie per iPad.

Dall'azienda francese arriva oggi l’Essential Wireless Charging Pad, un completo caricabatterie senza fili utile per ricaricare smartphone e altri dispositivi compatibili con lo standard Qi. Accessorio che viene, inoltre, fornito con un utile caricabatterie rapido Quick Charge 3.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’ESR Essential Wireless Charging Pad.

ESR Essential Wireless Charging Pad: design e caratteristiche

L’ESR Essential Wireless Charging Pad si presenta come un piccolo disco dal peso di soli 80 grammi e dimensioni di 95 mm x 94 mm x 8 mm.

Caricatore dotato di elementi in gomma su entrambi i lati, prese di aerazione sul lato inferiore e con un led verde sul bordo esterno che si attiva solo nei primi secondi di carica del dispositivo.

Non manca, ovviamente, la porta Micro USB al posteriore utile ad alimentare questo accessorio.

Nella confezione è presente un cavetto USB-Micro USB ed un alimentatore da 18W Quick Charge 3.0 (5V/3A, 9V/2A,12V/1,5A).

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche dell’ESR Essential Wireless Charging Pad compatibile con lo standard Qi e quindi in grado di caricare senza fili numerosi modelli di smartphone Apple e Android come iPhone 11, 11 Pro e Max, iPhone XS Max, XS e XR, iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S10+/S10/S10e/S9+/S9/S8+/S8/S7, Samsung Note 9/Note 8, Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro e altri ancora. Non manca anche la possibilità di caricare auricolari in-ear come le Airpod con custodia Qi e gli auricolari Tronsmart Spunky Pro da noi provati qualche giorno fa.

Caricatore con input a 5V/2A, 9V/1.7A e output a 5V/1A, 9V/1.1A e 5V/1.5A, con un raggio d'azione fino a 5 mm; può quindi funzionare anche quando si utilizza una sottile custodia. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, ESR dichiara un tasso di conversione del 70-80%. Inoltre questo accessorio ospita anche un sistema di protezione integrato che aiuta a evitare il sovraccarico e il surriscaldamento della batteria.

ESR Essential Wireless Charging Pad: esperienza d'uso e prezzo

Passando all'esperienza d'uso, per i nostri test abbiamo utilizzato vari smartphone e le cuffie Tronsmart Spunky Pro, con una ricarica che non ha mai manifestato problemi. Basta, infatti, posizionare un dispositivo compatibile sulla basetta per avviare automaticamente il processo di carica.

Giudizio positivo anche sulla qualità costruttiva e sulla confezione che integra un caricatore rapido QC3.

Infine il prezzo, l'ESR Essential Wireless Charging Pad è acquistabile a 24,99 euro.

