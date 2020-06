Giornata Mondiale del Vento: 5 consigli per scatti originali con il vostro smartphone

È idea comune che in fotografia sia importante evitare l’effetto mosso. Cavalletti e treppiedi sono utili alleati, ma come comportarsi in una giornata ventosa d’estate? Com’è possibile valorizzare le fresche brezze di mare, così come l’avanzare di nuvole minacciose?

In occasione della Giornata Mondiale del vento (Global Wind Day) che si festeggia oggi in tutto il mondo, Wiko – brand franco-cinese di smartphone - ha voluto a suo modo omaggiare questa fonte inesauribile di energia e di creatività in campo fotografico.

Dal brand francese ecco quindi 5 pratici consigli per “giocare” con il vento e ottenere scatti creativi

Messy hair, don’t care

Sono oltre un milione gli scatti che spopolano su Instagram caratterizzati dall’hashtag #messyhairdontcare. Ed è vero. Un primo piano spettinato, colpito dal vento, assume tutta un’altra intensità. Il consiglio è di ripetere più volte lo scatto per evitare che i capelli coprano interamente il soggetto. Se inoltre si dispone di uno smartphone con obiettivo di profondità, quello dedicato all’effetto bokeh, come quello presente sul View4 di Wiko, sarà meglio enfatizzare la sfocatura dello sfondo per dare maggiore risalto al soggetto principale della foto.

Le nuvole come “spalla” in una foto

Le nuvole sono una variegata fonte di ispirazione nelle giornate di vento. Sono tra i soggetti più fotografati proprio a causa delle molteplici variabili che possono avere: possono essere più leggere, quasi dei filamenti, più impetuose e scure, segnale di un imminente temporale, o più spumose e bianche. Il consiglio di Wiko in una giornata ventosa è di non fotografarle mai da sole, ma come “spalla”, accostandole a un elemento in primo piano, come un oggetto inanimato, una vetta montana, una costruzione, degli animali al pascolo.

Giocare con la leggerezza

In un famoso film di Sam Mendes, uno dei protagonisti rimaneva in estasi riprendendo il fluttuare di un sacchetto di plastica mosso dal vento. La stessa danza continua e imprevedibile può essere colta attraverso l’obiettivo fotografico di uno smartphone, individuando un oggetto particolarmente leggero che si muoverà senza fatica sostenuto dal vento o da una leggera brezza. Una foglia, una piuma, come un pezzo di carta potranno essere dei soggetti assolutamente originali per la propria gallery.

Bandiere al vento

Tornando agli oggetti leggeri, per dare un’idea della forza del vento, non possono mancare scatti che inquadrano delle bandiere. Si potrà cogliere il loro movimento lento sull’asta o più veloce durante una tempesta. Un consiglio è di fare attenzione alla composizione: invece di inserirle al centro dello scatto, è preferibile decentrarle. Se inserite in uno scatto paesaggistico, l’obiettivo grandangolare del proprio smartphone, consentirà di ampliare la visione per cogliere più particolari.

La poesia di un campo di grano

I campi di grano hanno sempre affascinato gli artisti. In pittura si ricordano le opere di Van Gogh o di Monet, in fotografia gli esempi sono numerosissimi. In una giornata di vento leggero, cogliere un campo di grano in movimento darà una vena assolutamente poetica ai propri scatti. Inserendo un oggetto che si muove in senso contrario rispetto alla direzione del vento, come un bambino o un cane che corre, aggiungerà originalità all’istantanea, pronta per essere condivisa sui profili social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Smartphone alla mano, non resta che uscire, attendere una giornata ventosa e sperimentare nuovi spunti e angoli di visione per dare letteralmente vita ai propri scatti.