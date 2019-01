Honor View 20: arriva in Italia lo smartphone con il buco nello schermo

Honor View 20 è finalmente disponibile anche nel nostro Paese ad un prezzo di 699,90 euro (versione da 256 GB); un cellulare che vanta un design di ultima generazione con lo schermo che occupa quasi completamente il lato frontale del dispositivo. Honor View 20 si distingue inoltre per la particolare posizione della camera frontale, da 25 MP, alloggiata direttamente all'interno di un piccolo foro nello schermo; un display IPS da ben 6,4 pollici con risoluzione di 2310 x 1080 pixel.

Interessante anche la camera posteriore Sony da 48 megapixel (f/1.8) affiancata da un sensore aggiuntivo che raccoglie le informazioni ambientali ed utile anche per realizzare immagini con effetto sfocato sullo sfondo.

Non delude neanche il processore, un potente Kirin 980, affiancato da 6 o 8 GB di RAM con una memoria non espandibile da 128 o 256 GB.

Terminiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando la capiente batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida, la porta USB-C, il supporto al Dual Sim, il lettore d'impronte posteriore e il jack da 3,5 mm.

Citiamo infine le dimensioni di 156.9 x 75.4 x 8.1 mm con un peso di 180g ed il sistema operativo Android 9 Pie con personalizzazione Magic 2.0.1 .

Scopri di più su Amazon.it a 699,90 euro