Honor View 20: in arrivo un nuovo smartphone con un innovativo design e super fotocamere

Da Honor arriva un innovativo smartphone che si distingue innanzitutto per il comparto fotografico con una tripla camera posteriore con un'ottica Sony da ben 48 Megapixel. Decisamente interessante anche il sensore anteriore da 25 MP alloggiato all’interno di un foro nel display. Si tratta di una particolare soluzione adottata anche da Huawei e Samsung che consente di eliminare il notch e che permette allo schermo di occupare tutto lo spazio fino al bordo superiore.

Honor View 20 sarà, inoltre, il primo smartphone dell’azienda cinese a supportare la registrazione video in slow motion fino a 960 fps.

Secondo le ultime indiscrezione trapelate in Rete, questo cellulare ospiterà una batteria da 4000 mAh ed un processore Kirin 980 affiancato da 6 GB di Ram e 64/128 GB di memoria.

Potrebbe infine essere anche realizzata una versione speciale brandizzata da Maserati.

Honor View 20 verrà presentato ufficialmente il prossimo 26 dicembre ed è già disponibile in pre-ordine in Cina ad un prezzo a partire da 355 euro.