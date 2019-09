Huawei Mate 30 Pro ufficiale: un innovativo smartphone senza bordi con 4 fotocamere posteriori

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, arrivano ora da Huawei le caratteristiche ufficiali della nuova serie Mate 30 composta da 4 modelli: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G ed il Porsche Design (una versione di lusso con retro in pelle).

Il modello più interessante è il Huawei Mate 30 Pro; uno smartphone che vanta un design decisamente particolare con il display curvo ai lati. Caratteristica che consente di avere bordi laterali praticamente invisibili guardando lo smartphone frontalmente.

Interessante anche il posteriore dominato da un vistoso elemento circolare che accoglie le quattro fotocamere.

Smartphone che presenta altre caratteristiche fuori dal comune come l'assenza della capsula auricolare, sostituita da un particolare sistema di vibrazione del vetro dello schermo. Huawei Mate 30 Pro vanta anche lo sblocco con riconoscimento 3D del volto e la possibilità di essere controllato a distanza, tramite movimenti della mano, senza dover toccare lo smartphone.

Huawei Mate 30 Pro è dotato, inoltre, di raffinate soluzioni per quanto riguarda il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica. Citiamo, ad esempio, il sensore di tipo ToF, per il calcolo della distanza dei vari elementi della scena e il grandangolo da ben 40 megapixel, ottimizzato per le riprese video anche in condizioni di scarsa luminosità. Spicca anche il super slow motion a 7.680 fps e i video in Time-Lapse anche in 4K a 30fps.

Mate 30 e Mate 30 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei Mate 30

-Schermo: 6,62” Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) AMOLED

-CPU: Kirin 990 con GPU Mali-G76 MP16

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 128 GB espandibile (con nanoSD)

-Fotocamere posteriori: principale da 40 megapixel + grandangolo da 16 megapixel + teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x

-Fotocamera frontale: 24 megapixel

-Batteria: 4.200 mAh con ricarica rapida a 40W e wireless a 27W

-Dimensioni: 160,8 x 76,1 x 8,4 mm

-Peso: 196 grammi

-Resistenza: IP53

-Sistema operativo: Android 10 con EMUI 10

Huawei Mate 30 Pro

-Schermo: 6,53” Full HD+ (1.176 x 2.400 pixel) AMOLED

-CPU: Kirin 990 con GPU Mali-G76 MP16

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 256 GB espandibile (con nanoSD)

-Fotocamere posteriori: principale da 40 megapixel + grandangolo da 40 MP “cine camera”, + teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x + sensore profondità ToF

-Fotocamera frontale: da 32 megapixel

-Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 40W e wireless a 27W

-Dimensioni: 158,1 x 73,1 x 8,8 mm

-Peso: 198 grammi

-Resistenza: IP68

-Sistema operativo: Android 10 con EMUI 10

Ad oggi i Mate 30 sono sprovvisti di servizi Google, come il Play Store e le app come Chrome, Gmail e Maps, a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali, ma probabilmente il Mate 30 Pro arriverà entro fine anno in Europa.

Mate 30 e Mate 30 Pro: prezzi ufficiali

-Huawei Mate 30 Pro con 8GB di RAM e 256GB di storage a 1.099 euro

-Huawei Mate 30 Pro 5G, 8GB di RAM e 256GB di storage a 1.199 euro

-Huawei Mate 30, 8GB di RAM e 128GB di storage, 799 euro

-Huawei Mate RS Porsche Design, 12GB di RAM e 512GB di storage, 2.095 euro