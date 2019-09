Huawei Mate 30 Pro: display da 6,8 pollici e super fotocamere

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione del Mate 30 Pro, il nuovo smartphone top di gamma di Huawei che sarà mostrato al pubblico il prossimo 19 settembre.

Smartphone dall'elegante design con schermo curvo ai lati ed un elemento circolare al posteriore che racchiude 4 fotocamere.

Huawei Mate 30 Pro: caratteristiche tecniche

-Schermo: Full HD+ (1176 x 2400 pixel) da 6,6 – 6,8 pollici, AMOLED, con lettore di impronte nel display

-Processore: HiSilicon Kirin 990 5G con CPU octa core a 2,86 GHz

-Memoria: 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

-Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale Sony da 40 megapixel, sensore grandangolare da 40 megapixel, sensore da 8 megapixel con zoom 3X e sensore di tipo ToF per la profondità di campo, effetti di realtà virtuale ed aumentata

-Tripla fotocamera frontale: principale da 32 megapixel, fotocamera ultra grandangolare e sensore ToF per il riconoscimento tridimensionale del volto

-Batteria: da 4.500 mAh con ricarica rapida via cavo a 40 watt e wireless fino a 30 watt

-Android 10 con interfaccia EMUI 10

Ricordiamo infine che questo smartphone non avrà, probabilmente, a bordo le app di Google, a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump. Al momento non ci sono, quindi, informazioni sul suo arrivo in Europa.