Huawei Mate X: lo smartphone pieghevole che si trasforma in un tablet

Dopo il Samsung Galaxy Fold arriva un altro cellulare pieghevole, il Mate X di Huawei. Un ibrido smartphone-tablet che a differenza del cellulare coreano utilizza un unico schermo flessibile rivolto verso l’esterno. Troviamo, inoltre, un’impugnatura più spessa su uno dei bordi nella quale sono state integrate tre fotocamere realizzate in collaborazione con Leica.

Scendendo nel dettaglio, il Mate X vanta un unico display da 8 pollici quando lo smartphone è aperto. Una volta piegato, l’utente ha a disposizione invece uno schermo principale da 6,6 pollici ed uno sul retro che misura 6,36 pollici, utile ad esempio per scattare i selfie sfruttando le tre fotocamere disposte sul bordo posteriore.

Ricordiamo, inoltre, la raffinata cerniera meccanica che assicura la corretta apertura del pannello OLED ed il pulsante di alimentazione laterale utilizzabile anche come sensore per le impronte.

Di seguito tutte le caratteristiche del Mate X di Huawei:

- Display OLED flessibile: frontale: 6,6” (2480x1148), posteriore 6,38” (2480x892), aperto 8” (2480x2200)

- Processore: Kirin 980 con chip Balong 5000 per il supporto alle reti 5G

- Memoria: 8GB di RAM e 512GB di storage interno espandibile con NM Card fino a 256GB

- Connettività: 5G con velocità fino a 4,6Gbps in download e 2,5Gbps in upload , WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.0 LE, AI Smart Dual SIM, USB Type-C

- Batteria: due accumulatori da 4500mAh con caricatore da 55W

- Fotocamere: 3 + ToF (40MP + 16MP ultra-wide + 8MP telephoto)

- Dimensioni: 146,2-78,3 x 161,3 x 5,4-11 mm per un peso di 295 grammi

- Sistema operativo: Android 9 Pie con EMUI 9.1.1

Huawei Mate X sarà disponibile nella seconda metà del 2019 nella colorazione Interstellar Blue al prezzo di 2299 euro.