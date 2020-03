Huawei: ecco i nuovi smartphone top di gamma P40

Huawei ha lanciato tre nuovi smartphone top di gamma denominati P40, P40 Pro e P40 Pro+.

Cellulari dotati di schermi da 6,1 a 6,58 pollici, con tecnologia Amoled e bordi sottili. Display forati per ospitare la doppia fotocamera frontale con sensore bokeh e principale da ben 32 MP.

Decisamente evoluto anche il comparto fotografico posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom ottico che arriva a 10X sul P40 Pro+. Non dimentichiamo la tecnologia Huawei Acoustic Display, con il suono che viene emesso direttamente dallo schermo.

Ricordiamo, infine, che questi smartphone sono privi di Play Store e dei servizi di Google sostituiti dall’AppGallery di Huawei.



Di seguito le caratteristiche tecniche dei tre smartphone:

Huawei P40

-Schermo: 6,1” OLED (1.200 x 2.340 pixel)

-Processore: Kirin 990 5G con GPU ARM Mali-G76MP16

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 128 GB espandibile (con nanoSD fino a 256 GB)

-Fotocamere posteriori: principale da 50 MP, grandangolo da 16 MP, zoom ottico 3x da 8 MP

-Fotocamera frontale: 32 MP, sensore bokeh

-Connettività: dual nano SIM, 5G, Dual 4G LTE, Wi-Fi ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1 Type-C (Gen1)

-Batteria: 3.800 mAh con ricarica rapida a 22,5W

-Sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1

Huawei P40 Pro

-Schermo: 6,58” OLED QHD+ (1.200 x 2.640 pixel) a 90Hz

-Processore: Kirin 990 5G con GPU ARM Mali-G76MP16

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 256 GB UFS espandibile (con nanoSD fino a 256 GB)

-Fotocamere posteriori: principale da 50 MP “UltraVision”, grandangolo da 40 MP (Time Lapse 4K e Slow Motion fino a 7.680 fps), zoom ottico 5x da 12 MP, ToF

-Fotocamera frontale: 32 MP, sensore bokeh

-Connettività: dual nano SIM, 5G, Dual 4G LTE, Wi-Fi ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1 Type-C (Gen1)

-Batteria: 4.200 mAh con ricarica rapida a 40W e ricarica wireless a 27W

-Sistema operativo: Android 10 con EMUI 10.1

Huawei P40 Pro+

Concludiamo con il P40 Pro+ che si differenzia dal P40 Pro per la scocca in ceramica e per lo zoom ottico che arriva a 10x (con un sistema di doppi specchi); inoltre è anche presente un secondo zoom 3x, per un totale di 5 fotocamere posteriori.

Prezzi:

-P40: 799,90€

-P40 Pro: 1.049,90€

-P40 Pro+: 1.399€

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi due modelli sono già disponibili in preordine con l’arrivo sul mercato previsto per il 7 aprile. Huawei P40 Pro+ arriverà, invece, a giugno.