Cellulari ricondizionati: cosa sono e perché conviene acquistarli

Negli ultimi tempi si è registrata una forte crescita del mercato degli smartphone e dei prodotti hi-tech ricondizionati. Scopriamo, quindi, nella nostra guida cosa sono questi prodotti e perché conviene acquistarli.

I cellulari e i device ricondizionati sono prodotti di seconda mano che vengono rimessi sul mercato dopo una seria di accurati controlli eseguiti da aziende specializzate. Prodotti, quindi, ben diversi dai classici dispositivi usati acquistabili dai privati che possono avere problemi hardware e software, oltre a segni di usura; dispositivi venduti, ovviamente, senza garanzia.

Un prodotto ricondizionato è un dispositivo usato che viene, invece, sottoposto a decine test effettuati da tecnici specializzati; un processo in cui viene verificato il corretto funzionamento del prodotto, con l’eventuale sostituzione delle componenti danneggiate o usurate (ad esempio la batteria).

I dati presenti sui dispositivi vengono, inoltre, completamente rimossi; il sistema operativo viene resettato e riportato alle configurazioni di fabbrica.

Infine il dispositivo viene accuratamente pulito e disinfettato con prodotti specifici.

Prodotti venduti da aziende specializzate ad un prezzo decisamente inferiore a quello di listino, con un risparmio anche del 50%, e accompagnati da una nuova confezione e da una garanzia di almeno un anno.

I siti di e-commerce specializzati in prodotti ricondizionati offrono anche altri servizi come il pagamento rateale, la spedizione gratuita e l’acquisto dell’usato o di accessori come cuffie e custodie.

Infine l’acquisto di un prodotto ricondizionato aiuta l’ambiente e l’economia circolare riducendo il numero di rifiuti elettronici.

Smartphone ricondizionati: cosa sono i Gradi?

I vari siti di e-commerce specializzati in prodotti ricondizionati offrono un'ampia gamma di dispositivi suddivisi in base allo stato di usura della scocca e dello schermo, con una parte hardware sempre perfettamente funzionante. In molti casi viene scelta una classificazione basata su quattro o cinque gradi; vediamola nel dettaglio.

A+: si tratta di uno smartphone in ottime condizioni in cui possono essere eventualmente presenti piccoli difetti estetici difficilmente notabili. Alcuni siti aggiungono anche il Grado A++: un prodotto in condizioni perfette, indistinguibile da uno nuovo.

A: un dispositivo che presenta lievi difetti estetici sulla scocca e/o lievi graffi sullo schermo, visibili, ad esempio, in controluce o a display spento.

B: un prodotto con difetti estetici visibili chiaramente ad occhio nudo.

C: questo è l’ultimo livello; un prodotto con segni evidenti di usura, spesso venduto ad un prezzo particolarmente conveniente.

Analizziamo ora nel dettaglio quattro ottimi siti dove acquistare smartphone e altri prodotti hi-tech ricondizionati presentati in ordine alfabetico.

Iniziamo la nostra rassegna da Amazon Renewed in cui sono presenti numerose tipologie di prodotti ricondizionati come smartphone, Pc, tablet, elettrodomestici, console e altro ancora.

I prodotti venduti su Amazon Renewed sono stati ispezionati e testati per apparire e funzionare “come nuovi” da un fornitore Amazon qualificato e verificato, che può essere un venditore esterno (per i prodotti non venduti da Amazon.it) o il fornitore del prodotto (per i prodotti venduti da Amazon.it e acquistati presso altri fornitori).

Il processo di controllo in genere include un test diagnostico completo, la sostituzione di eventuali parti difettose e un accurato processo di pulizia. I prodotti hanno segni di usura minimi o assenti, non presentano imperfezioni estetiche visibili da 30 cm di distanza, batterie con almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo, e possono arrivare in una scatola generica con i relativi accessori (auricolari non inclusi), che possono essere non originali.

Tutti i prodotti su Amazon Renewed (ad eccezione degli orologi da polso tradizionali e i dispositivi Amazon) sono coperti da una garanzia di 1 anno.

Ricordiamo, infine, che su Amazon è anche presente la sezione Warehouse Deals in cui sono disponibili prodotti, non solo hi-tech, proposti direttamente dal colosso dello shopping. In questo caso non si tratta di prodotti ricondizionati, ma di articoli restituiti, con difetti estetici o con confezioni che sono state aperte, proposti a prezzi ridotti e con i benefici della logistica e dell'assistenza ai clienti di Amazon.it Prodotti funzionanti, nuovi o come nuovi, ma anche con graffi e segni di usura, privi della garanzia del produttore, ma che beneficiano della politica dei resi di Amazon, per la quale i prodotti difettosi possono essere restituiti entro 2 anni dall'acquisto.

Scopri di più su Amazon.it

Proseguiamo la nostra rassegna con Refurbed, sito nato nel 2017 che offre un’ampia gamma di dispositivi ricondizionati: iPhone, smartphone Samsung e Huawei, MacBook e portatili con Windows 10, iPad e altri modelli di tablet.

All’interno del sito sono disponibili prodotti offerti da venditori esterni selezionati da Refurbed; dispositivi sottoposti ad un processo di ricondizionamento suddiviso in 40 step, funzionanti al 100% e con minimo 1 anno di garanzia. Inoltre tutti i prodotti includono gli accessori necessari (come caricabatterie e cavi) e sono spediti con imballaggi originali, a meno che questi non siano danneggiati. In questo caso, i prodotti vengono inviati in una scatola neutra o con il logo del venditore. Tra i servizi offerti non dimentichiamo la spedizione ed il reso gratuiti e la prova prodotto di 30 giorni inclusa.

I telefoni venduti su Refurbed non presentano ammaccature, graffi o altri difetti estetici che si possano vedere ad occhio nudo da una distanza di 30cm. Scendendo nel dettaglio, l’azienda suddivide i prodotti in due categorie: “refurbed” (esteticamente come nuovi) e “essential” (con qualche leggero segno di usura a livello estetico). Se non diversamente specificato, la batteria dei dispositivi possiede almeno l'80% della capacità della potenza originale.

Per valutare la qualità dei suoi prodotti, Refurbed ci ha inviato un iPhone X da 64 GB, attualmente acquistabile sul sito dell’azienda a 492 euro.



Cellulare “refurbed” arrivato in una confezione anonima con all'interno un cavetto per la ricarica ed un alimentatore standard. Uno smartphone perfettamente funzionante, con uno stato di salute della batteria al 90%.

Passiamo all’estetica in condizioni generali molto buone; segnaliamo solo un piccolissimo graffio sullo schermo visibile solo in controluce e ridottissime tracce di usura presenti sui bordi, superiore ed inferiore, del display.

Scopri di più su Refurbed.it

Proseguiamo la nostra rassegna con Swappie, azienda specializzata nella vendita di iPhone ricondizionati, nata nel 2015 e che oggi conta più di 200 dipendenti. Sito che offre un’ampia gamma di prodotti per tutte le tasche, dall'economico iPhone 5 ai più recenti iPhone 11, acquistabili in cinque diversi gradi, da A++ a C.

Tutti i telefoni di Swappie sono testati e riparati professionalmente in Finlandia e sottoposti ad una verifica tecnica in 52 fasi. Cellulari con una garanzia di 12 mesi, con l’opzione per estenderla fino a 3 anni al momento del pagamento. Non dimentichiamo anche la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro 14 giorni. Inoltre tutti i prodotti vengono disinfettati prima di essere impacchettati e tutte le batterie presentano almeno l'80% della capacità originale.

Swappie offre anche il pagamento rateale o in contrassegno. Non manca, infine, il servizio di acquisto di smartphone usati.

Per testare i prodotti di Swappie abbiamo ordinato su questo sito un iPhone X da 256 GB, grado A+, attualmente acquistabile a 439 euro (versione da 64 GB).

Iniziamo dalle spedizione decisamente rapida. Lo smartphone ci è, infatti, stato consegnato, in piena emergenza Coronavirus, in un solo giorno utilizzando la modalità di spedizione gratuita standard, con il prodotto partito dai magazzini finlandesi dell’azienda.

Passiamo ora all'analisi dell’iPhone che abbiamo ricevuto: un prodotto, in ottime condizioni; segnaliamo solo un piccolissimo graffio, quasi invisibile, presente sul bordo della cornice posteriore.

Giudizio positivo anche sull’hardware perfettamente funzionante, con uno stato di salute della batteria pari al 93%. iPhone X già aggiornato all'ultima versione di iOS disponibile. Infine la confezione, realizzata da Swappie, contenente un cavetto di ricarica e lo strumento di rimozione SIM.

Scopri di più su Swappie.com

Terminiamo la nostra rassegna con TrenDevice, sito di e-commerce che fa capo a Panta Rei Srl, web company italiana fondata nel 1999. Sito che offre un’ampia gamma di prodotti: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e cellulari Samsung.

I prodotti venduti da TrenDevice vengono sottoposti a 37 test hardware e software, effettuati da tecnici certificati, in cui vengono sostituiti gli eventuali componenti danneggiati. Infine, al termine dei test, il dispositivo viene accuratamente igienizzato con prodotti specifici. Prodotti con garanzia di 12 mesi e batteria nuova o in uno stato ottimale.

TrenDevice offre inoltre il reso gratis entro 14 giorni, il pagamento a rate o in contrassegno, senza costi aggiuntivi, e il servizio di acquisto di smartphone usati.

Tra i servizi offerti ricordiamo anche l’opzione TrenDevice + acquistabile, in promozione, a 19,90 euro che include la spedizione gratuita per i futuri acquisti, l’assistenza di un esperto tramite WhatsApp, la riparazione certificata con device di cortesia, il reso gratis fino a 30 giorni e offerte esclusive. Citiamo, inoltre, l’opzione a pagamento Protection Plan 2 anni che offre un’estensione di garanzia di 24 mesi.

Per quanto riguarda i gradi di ricondizionamento, i prodotti di TrenDevice sono suddivisi in tre categorie: condizione Premium (grado A+), Smart (grado A) e Low Cost (grado B/C).

Per valutare la qualità dei suoi prodotti, TrenDevice ci ha fornito un iPhone Xs Max da 64 GB, grado A+, attualmente acquistabile sul sito dell’azienda a 649 euro.

Un cellulare che ci è stato consegnato in una confezione realizzata da TrendDevice, in piena emergenza Covid-19, in soli due giorni. iPhone in un ottimo stato con alcuni piccolissimi graffi sui bordi, visibili solo in controluce e a distanza molto ravvicinata. Analoga valutazione anche sull’hardware perfettamente funzionante e sullo stato di salute della batteria al 100%.

Ricordiamo, infine, la possibilità di acquistare direttamente sul sito di TrendDevice vari accessori nuovi come caricabatterie, cuffie e cover.

Scopri di più su TrenDevice.com