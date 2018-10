iPhone XR da oggi disponibile in Italia

Da oggi è possibile acquistare anche in Italia l’iPhone XR, il nuovo device “entry level” di Apple che si differenzia da XS e XS Max per la presenza di uno schermo dotato di tecnologia LCD da 6,1 pollici con risoluzione di 1792 x 828 (326 ppi). L’XR utilizza inoltre una scocca in alluminio, disponibile in sei colori (bianco, nero, blu, giallo, corallo e rosso) al posto di quella in vetro presente sugli altri modelli. Questo smartphone si distingue anche per la presenza di una sola fotocamera al posteriore da 12 MP grandangolare, dotata di stabilizzatore ottico. Il sensore anteriore è, invece, da 7 MP.

XR può comunque vantare lo stesso potentissimo processore presente su XS e XS Max, il nuovo A12 Bionic a sei core, realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri.

Terminiamo con i prezzi, iPhone XR da 64 gigabyte può essere acquistato a 899 Euro, la variante da 128 gigabyte costa invece 949 euro e la versione da 256 GB 1.059 Euro.