Lenovo Z5s: smartphone di fascia media con display dai bordi sottili e tre camere posteriori

Dalla Cina arriva il nuovo Lenovo Z5s, un cellulare di fascia medio-alta che vanta un design di ultima generazione con display dai bordi decisamente sottili. Schermo LTPS da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ che ospita nella parte superiore un piccolo notch a goccia dedicato alla fotocamera anteriore da 16 MP. Al posteriore troviamo, invece, ben tre fotocamere da 16MP , 8MP e 5MP.

Cuore del Lenovo Z5s è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 a 2,2 GHz affiancato da 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 256GB. Citiamo inoltre e dimensioni dello smartphone pari a 156,7 x 74,5 x 7,85 mm, per un peso di 172 grammi, il sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia personalizzata e la batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida. Non manca infine il jack audio per le cuffie ed il sensore di impronte digitali posteriore.

Lenovo Z5s sarà disponibile a partire dal prossimo 24 dicembre in Cina nelle colorazioni Honey Orange, Gray e Titanium Crystal Blue con un prezzo a partire da circa 180 euro. Al momento non ci sono informazioni sul suo arrivo nel nostro Paese.