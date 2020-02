LG K 2020: nuovi smartphone con 5 fotocamere e ampio display

LG Electronics ha annunciato la nuova line-up della serie K 2020, composta dai modelli K61, K51S e K41S, progettata per offrire un'esperienza fotografica completa e versatile.

Ogni smartphone della gamma offre un set di 5 fotocamere, di cui 4 posteriori e una frontale per i selfie. Sul retro trovano spazio, quindi, una fotocamera ad alta risoluzione; un obiettivo super-grandangolare ideale per inquadrare scene più ampie o gruppi di amici; un sensore di profondità per mettere in risalto il soggetto sfocando lo sfondo; ed infine per la prima volta uno smartphone LG offre una fotocamera macro, per catturare tutti i particolari di un soggetto da una distanza di soli 4 centimetri.



I modelli K61 e K51S integrano una fotocamera principale con la risoluzione più alta mai vista prima su uno smartphone LG – rispettivamente da 48MP e 32MP – permettendo di godere di tutti i dettagli della fotografia anche con zoom estremi.

I nuovi smartphone della serie K introducono un’altra novità. Infatti sia il K61, sia il K51S utilizzano il nuovo display FullVision Eye, uno schermo da ben 6.5 pollici con bordi sottili. Ricordiamo inoltre la batteria da 4.000 mAh, il sistema 3D Surround DTS:X con audio a 7.1 canali virtuali in cuffia, e l’alta resistenza certificata dallo standard MIL-STD-810G.



La serie K 2020 sarà disponibile nei punti vendita italiani a partire da maggio.

Di seguito le specifiche tecniche dei tre smartphone:



LG K61

-Processore: Octa-Core a 2.3 GHz

-Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 19.5:9 Full HD+

-Memoria: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamera posteriori: 48MP / 8MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 5MP Sensore di profondità

-Fotocamera frontale: 16MP

-Batteria: 4.000mAh

-Dimensioni: 164,5 x 77,5 x 8,4mm

-Connettività: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

-Colori: Titanium / White

-Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati



LG K51S

-Processore: Octa-Core a 2.3 GHz

-Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 20:9 HD+

-Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamera posteriori: 32MP / 5MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 2MP Sensore di profondità

-Fotocamera frontale: 13MP

-Batteria: 4.000mAh

-Dimensioni: 165,2 x 76,7 x 8,2mm

-Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

-Colori: Titanium / Pink

-Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati



LG K41S

-Processore: Octa-Core a 2.0 GHz

-Display: FullVision a goccia da 6.5 pollici 20:9 HD+

-Memoria: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamera posteriori: 13MP / 5MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 2MP Sensore di profondità

-Fotocamera frontale: 8MP

-Batteria: 4.000mAh

-Dimensioni: 165,7 x 76,4 x 8,2mm

-Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

-Colori: Titanium / Black

-Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati