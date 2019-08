LG K20 e LG K30: due resistenti smartphone a partire da 109 euro

LG K20 e LG K30 sono due nuovi smartphone entry level da qualche giorno disponibili nel nostro Paese. Cellulari di fascia bassa dotati di una scocca particolarmente resistente.

Entrambi hanno, infatti, superato ben 6 test di resistenza militare secondo il protocollo MIL-STD-810G; test di caduta, di funzionamento ad alte temperature e di shock termico.

LG K20 e LG K30 sono dotati, inoltre, di un tasto fisico per l'attivazione dell'assistente vocale Google Assistant e di altre utili funzionalità come il Tap&Shoot sul K20 per mettere a fuoco il soggetto con un tocco e scattare la foto con un secondo tap. Invece con la funzione Flash Jump Cut di LG K30 è possibile creare Gif condivisibili in pochi secondi: il dispositivo scatta infatti foto a intervalli di 3 secondi per ottenere Gif divertenti pubblicabili sui social con un solo tocco.

Di seguito le caratteristiche tecniche di LG K20 e LG K30

LG K30

-Sistema operativo: Android 9 Pie

-Processore: Quad-Core a 1.4 GHz

-Display: FullVision HD+ da 5,45 pollici

-Memoria: 2 GB di RAM / 16 GB di storage / microSD (fino a 32 GB)

-Fotocamere: posteriore da 8 MP, anteriore da 5 MP

-Batteria: 3000 mAh

-Dimensioni: 147.0 x 71.5 x 8.2 mm

-Peso: 148g

-Rete: Dual SIM (con slot MicroSD indipendente), 4G fino a 150Mbps

LG K20

-Sistema operativo: Android 9 Pie Go Edition

-Processore: Quad-Core a 1.5 GHz

-Display: FullVision da 5,45 pollici

-Memoria: 1 GB di RAM / 16 GB di storage / microSD (fino a 32 GB)

-Fotocamere: posteriore da 8 MP, anteriore da 5 MP

-Batteria: 3000 mAh

-Dimensioni: 148.6 x 71.9 x 8.3 mm

-Peso: 153g

-Rete: Dual SIM (con slot MicroSD indipendente), 4G fino a 150Mbps

I nuovi dispositivi sono disponibili al prezzo consigliato al pubblico di 109,90€ per LG K20 e 149,99€ per LG K30.



Puoi acquistare LG K20 su Amazon.it a 107 euro