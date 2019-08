LG K50S e LG K40S: due nuovi smartphone con schermo da 6 pollici

LG continua ad espandere la sua gamma di smartphone della serie K e dopo i modelli K20 e K30, arrivano ora sul mercato i nuovi K50S e K40S.

Cellulari con schermo da 6 pollici, dotati di una scocca particolarmente robusta; entrambi hanno, infatti, superato vari test di resistenza militare secondo il protocollo MIL-STD-810G.

Curata, inoltre, la sezione audio e il comparto fotografico con intelligenza artificiale.

Di seguito le specifiche tecniche di LG K50S e LG K40S:

LG K50S

-Processore: Octa-Core da 2.0 GHz

-Display: FullVision da 6.5 pollici HD+, formato 19.5:9

-Memoria: 3GB RAM / 32GB di storage / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamera posteriore: 13MP / 2MP con sensore di profondità / 5MP con Super Grandangolo

-Fotocamera anteriore: 13MP

-Batteria: 4.000mAh

-Sistema operativo: Android 9.0 Pie

-Dimensioni: 165.8 x 77.5 x 8.2 mm

-Rete: 4G / 3G / 2G

-Colori: New Aurora Black e New Moroccan Blue

-Altro: Audio 3D Surround DTS:X / Sensore delle impronte / Tasto dedicato per Google Assistant



LG K40S

-Processore: Octa-Core da 2.0 GHz

-Display: FullVision da 6.1 pollici HD+, formato 19.5:9

-Memoria: 2GB RAM / 32GB di storage / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamera posteriore: 13MP / 5MP con Super Grandangolo

-Fotocamera anteriore: 13MP

-Batteria: 3.500mAh

-Sistema operativo: Android 9.0 Pie

-Dimensioni: 156.3 x 73.9 x 8.6 mm

-Rete: 4G / 3G / 2G

-Colori: New Aurora Black e New Moroccan Blue

-Altro: Audio 3D Surround DTS:X / Sensore delle impronte / Tasto dedicato per Google Assistant

Questi due nuovi smartphone della serie K saranno disponibili in Italia a partire da ottobre.