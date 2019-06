LG Q60: uno smartphone elegante e super resistente per tutte le tasche

Dopo la presentazione al Mobile World Congress dello scorso febbraio a Barcellona, LG Q60 arriva ora sul mercato italiano. Si tratta di uno smartphone che vanta un ampio display LCD da 6,26 pollici con risoluzione HD+.

Schermo dai bordi sottili che ospita un piccolo notch a goccia al cui interno è stata inserita la fotocamera frontale da 13 MP. Al posteriore troviamo, invece, ben tre sensori: uno principale con risoluzione di 16 MP e Autofocus a rilevamento di fase (PDAF), uno con obiettivo super grandangolare (120 gradi) da 5 MP e uno per la profondità di campo da 2 MP. LG Q60 è inoltre dotato di un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale che riconosce il soggetto dello scatto e imposta in maniera automatica i parametri più adatti per ottimizzare la qualità della foto.

Passiamo ora al processore, un Octa-Core a 2.0 GHz Mediatek MT6762 affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Non dimentichiamo la batteria da 3500mAh, il tasto fisico per l'attivazione dell’assistente vocale Google Assistant, il supporto al Dual SIM con slot MicroSD indipendente e le dimensioni di 161,3 x 77 x 8,7 mm.

Ricordiamo, inoltre, il sistema operativo Android Pie 9.0 e la funzione Eco Playback che permette di abbassare al minimo la luminosità del display quando si vuole ascoltare solo la musica di un video in streaming; funzione che consente di ridurre del 20% il consumo della batteria.

LG Q60 è anche un cellulare particolarmente resistente agli urti e alle temperature estreme con certificazione militare MIL-STD-810G.

Il nuovo LG Q60 è disponibile sul mercato italiano al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 euro.

