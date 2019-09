LG Q70: un nuovo smartphone con display bucato e tripla camera posteriore

LG abbandona il notch e lancia il nuovo smartphone Q70 dotato di un piccolo foro nel display. Foro posizionato sul lato sinistro con all'interno la camera frontale da 16 MP.

Curata anche la sezione fotografica posteriore, con tre sensori, e il comparto audio dotato di Quad DAC Hi-Fi e 3D Surround con tecnologia DTS:X, che simula un sistema a 7.1 canali quando si usano le cuffie.

Non dimentichiamo la scocca resistente alle cadute, alle vibrazioni, alla polvere e alla sabbia con certificazioni MIL-STD-810G e IP68.

Di seguito le specifiche tecniche del Q70 di LG:

-Schermo: da 6,4" con foro e risoluzione Full HD+

-Processore: Qualcomm Snapdragon 675 octa-core

-Sistema operativo: Android Pie 9.0

-RAM: 4GB

-Memoria interna: 64GB, espandibile tramite microSD

-Tripla fotocamera posteriore: principale da 32MP + 13 MP (grandangolare) + 5 MP (profondità)

-Fotocamera frontale: 16 MP

-Connettività: Dual SIM 4G, WiFi ac dual band, Bluetooth 5, GPS, NFC, USB Type-C 2.0

-Batteria da 4000 mAh con ricarica rapida

-Dimensioni: 162,1 x 76,8 x 8,3 mm

-Peso: 198 grammi

Per il momento non ci sono informazioni sulla distribuzione in Europa di LG Q70.